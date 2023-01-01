الموت يغيب المغنية الأميركية أنيتا بوينتر عن 74 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي للفنانة الأميركية أنيتا بوينتر وفاة المغنية الحائزة جائزة «غرامي»، السبت، عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأسست الراحلة مع شقيقتيها جون وروث فرقة «ذي بوينتر سيسترز» (The Pointer Sisters) التي أصدرت أول ألبوم لها عام 1973، وفازت خلال مسيرتها بثلاث جوائز «غرامي»، وفق «فرانس برس».

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ومن أبرز الأغنيات التي عرفت بها أنيتا عالميا «آم سو إكسايتد» (I'm So Excited) و«جامب» (Jump) و»فاير» (Fire).

وكتب روجر نيل عبر «إنستغرام»: «يحزنني أن أعلمكم بوفاة أنيتا بونتر من فرقة ذي بوينتر سيسترز بعد معركة بطولية مع السرطان».

توفيت ليلة رأس السنة

وأوضح نيل لشبكة «سي إن إن» أنها توفيت ليلة رأس السنة في منزلها في لوس أنجليس حيث كانت محاطة بأسرتها.

أما عائلة بوينتر فأصدرت بيانا أعربت فيه عن «فائق الحزن» لرحيل أنيتا، مضيفة «ما يواسينا أنها باتت ترقد بسلام مع ابنتها جادا وشقيقتيها جون وبوني».