مناقشة «نصوص آثمة» في بيت الشعر بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

يفتتح بيت الشعر وصالون الشاعر أحمد عبدالمعطى حجازي، بالقاهرة، أولى فعالياته في العام الجديد، في الخامسة مساء الأحد، بمناقشة نقدية لديوان «نصوص آثمة نمت على الحائط الأزرق»، للشاعرة هبة السيد عبدالوهاب.

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يناقش الديوان النقاد: نشأت المصرى، والدكتور أمجد ريان، والدكتور شوكت المصري، بحضور الشاعر المصري أحمد عبدالمعطى حجازي ولفيف من شعراء ونقاد مصر.

وصدر ديوان «نصوص آثمة نمت على الحائط الأزرق» الشهر الماضي عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويضم ٢٧ نصًا نثريًا حداثيًا تتفاعل مع الفضاء الإلكتروني.