2022 عام الجوائز الكبرى.. شمس ليبيا تشرق على «البوكر» مع «ميلاد» النعاس والكوني واحميدة نجمان فوق العادة

القاهرة - بوابة الوسط

في مايو 2022، تصدر اسم ليبيا محركات البحث بعدما نجح الكاتب الليبي محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها الخامسة عشرة، عن روايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»، ليكون الحدث الثقافي الأبرز خلال العام الذي يرحل عنا خلال ساعات.

واختيرت الرواية من بين ست روايات في القائمة القصيرة لكتاب من الإمارات (للمرة الأولى)، عُمان، ليبيا، الكويت، مصر، المغرب. حيث كان الكتاب الذين ترشحوا للقائمة القصيرة، طارق إمام وبشرى خلفان وريم الكمالي وخالد النصرالله ومحمد النعاس ومحسن الوكيلي.

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ويعتبر النعاس - وعمره 31 عاما - ثاني أصغر كاتب فاز بالجائزة في تاريخها وأول كاتب ليبي. صدرت «خبز على طاولة الخال ميلاد» بدعم من مؤسسة «آريتي» الليبية.

وخلال فعالية نظمت في أبوظبي، كشف رئيس لجنة التحكيم، شكري المبخوت اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن «رشم للنشر والتوزيع»، قائلا: «قامت الرواية المتوجة على استعادة تجربة شخصية في ضرب من الاعترافات التي نظم السرد المتقن المشوق فوضى تفاصيلها ليقدم نقدا دقيقا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي». وحسب موقع «البوكر العربية»، تابع المبخوت: «إنها رواية تقع في صلب التساؤلات الثقافية الكونية حول قضايا الجندر لكنها منغرسة، في آن واحد، في بيئتها المحلية والعربية بعيدا عن التناول الأيديولوجي المسيء لنسبية الرواية وحواريتها».

وتعد رواية «خبز على طاولة الخال ميلاد» فريدة من نوعها، وتقع أحداثها في ليبيا. في مجتمع القرية المنغلق، يبحث ميلاد عن تعريف الرجولة المثالي حسبما يراها مجتمعه، يفشل طوال مسار حياته في أن يكون رجلا بعد محاولات عديدة، فيقرر أن يكون نفسه وأن ينسى هذا التعريف بعد أن يتعرف على حبيبته وزوجته المستقبلية زينب، يعيش أيامه داخل البيت يضطلع بأدوار خص المجتمع المرأة بها. فيما تعمل حبيبته على إعالة البيت. يظل ميلاد مُغَيَبا عن حقيقة سخرية مجتمعه منه حتى يُفشي له ابن عمه ما يحدث حوله. تعيد هذه الرواية مساءلة التصورات الجاهزة لمفهوم «الجندر» وتنتصر للفرد في وجه الأفكار الجماعية القاتلة.

محمد النعاس قاص وكاتب صحفي ليبي من مواليد العام 1991. حصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، العام 2014، وصدر له «دم أزرق» (مجموعة قصصية) في العام 2020. «خبز على طاولة الخال ميلاد» (2021) هي روايته الأولى وكتبها في ستة أشهر أثناء فترة الحجر الصحي، عندما كان مقيما في مدينة طرابلس الليبية، تحت القصف وأخبار الموت عن المرض والحرب، وكانت كتابة الرواية «حصنه من الدخول إلى مرحلة الجنون» على حد تعبيره.

عبداللطيف احميدة

وفي نوفمبر من العام الجاري، حصل رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة نيو إنغلاند بالولايات المتحدة الأميركية، البروفيسور الليبي علي عبداللطيف احميدة، على جائزة الجمعية الأميركية العلمية للدراسات المغاربية لشمال أفريقيا لكتاب العام 2022 عن كتابه «الإبادة الجماعية في ليبيا – الشر.. تاريخ استعماري مخفي».

وسبق للأكاديمي الليبي الفوز بجائزة «أفضل باحث علمي» العام 1993، وجائزة «كرسي لودكي للآداب والعلوم»، وهو ثالث شخص تُمنح له الجائزة.

وفي كتابه عن التاريخ الخفي للاستعمار الإيطالي في ليبيا، يكشف احميدة أبعاد الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الليبي على يد الفاشيين الإيطاليين في الفترة من (1929-1934)، ويسلط أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيو إنغلاند الأميركية الضوء على محاولات تجاهل هذه المرحلة الوحشية لأكثر من 80 سنة حتى الآن.

إبراهيم الكوني

ولم يكن للعام أن يرحل قبل أن يتزين بتكريم جديد للأديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني، فتحت عنوان «يوم الوفاء»، احتضنت برن المدينة السويسرية فعاليات الاحتفال الكبير لتكريم الكوني، بحضور ثلة من الكتاب والأدباء والأصدقاء الذي أتوا من مختلف أنحاء العالم، بينهم الأديب والكاتب السوري أدونيس، والشاعر التونسي جمال العرضاوي، وعثمان تازغرت وأكلي شكا، وبحضور وزير الثقافة السويسري.

وجاء التكريم العالمي احتفاء وتقديرا لأعمال الكوني الأدبية التي فاقت حتى الآن أكثر من 100رواية، ترجم أغلبها إلى أكثر من 40 لغة حية حول العالم، إذ تلقى درعا خاصا بهذه المناسبة، وأعلن الكوني خلالها إصدار كتاب جديد تحت عنوان «ذاكرة الصحراء» الذي شارك في كتابته أكثر من مئة كاتب من مختلف أنحاء العالم، ولاقى صدى واسعا من قبل وسائل الإعلام السويسرية والأوروبية.

نقلا عن العدد الأسبوعي من جريدة «الوسط»

إبراهيم الكوني، يسار (الإنترنت)

علي عبداللطيف احميده (الإنترنت)