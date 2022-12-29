  • Alwasat News
Atwasat

وفاة مبتكر الرسوم المتحركة «شابي شابو» إيتالو بيتيول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 ديسمبر 2022, 11:49 صباحا
وفاة مبتكر الرسوم المتحركة «شابي شابو» إيتالو بيتيول
مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة «شابي شابو»، إيتالو بيتيول (الإنترنت)
alwasat radio

توفي، الأربعاء، مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة «شابي شابو» التي اشتهرت في سبعينات القرن الفائت، إيتالو بيتيول عن 96 عامًا داخل منزله في أنيان جنوب فرنسا، على ما أعلن أحد أقارب المخرج المنحدر من إيطاليا.

ونقل بيان لشركة «ماجيك» التي تحوز حقوق نشر «شابي شابو» عن إيريك فالان، وهو مساعد وصديق للعائلة، قوله إن الرجل التسعيني «توفي بسلام»، وفق «فرانس برس».

وبدأ عرض سلسلة «شابي شابو» (Chapi Chapo) التي تتناول شخصيتي صبي يرتدي الأزرق وفتاة ترتدي اللون الزهري ويعتمران قبعتين كبيرتين، في 16 أكتوبر 1974.

وأشار البيان إلى أن قصص الشخصيتين في المسلسل (مؤلف من 60 حلقة تمتد كل منها على خمس دقائق) «عُرضت في مختلف أنحاء العالم وصولًا إلى الولايات المتحدة حيث بثت عبر قناة +نيكلوديون+».

وكان إيتالو بيتيول المتخصص في تقنية «إيقاف الحركة» التي هي عبارة عن تحريك الرسوم والصور أمام الكاميرا لتظهر وكأنها تتحرك ذاتيًا، يطمح أساسًا لأن يصبح رسامًا.

- وفاة مبتكر «سبونج بوب»

ولتحقيق حلمه هذا، سافر إيتالو المنحدر من ترييستي الإيطالية إلى فرنسا العام 1947 برفقة صديقه ستيفانو لوناتي، وكانا متخرجين حديثًا من كلية الفنون الجميلة في ميلانو.

وبعدما قرر إيتالو العمل في مجال الرسوم المتحركة، أسس ولوناتي شركة «بيلوكابي» العام 1968 بالشراكة مع ميشال كارلوف ونيكول بيشون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس

كيليان مبابي: خسارة المونديال لن تؤثر على مسيرتي مع باريس
أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا

أوكرانيا: إسقاط 54 من بين 69 صاروخا روسيا استهدفتنا
المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»

المنتخب الوطني يصل تونس استعدادًا لـ«شان»
انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس

انتخاب ساسي أبوعون رئيسا لمجلس إدارة الأهلي طرابلس
ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات

ليبيا تفوز على الأردن وتلاقي مصر بنصف نهائي البطولة العربية للجامعات
هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟
شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من القاهرة

شاهد في «هذا المساء»: لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري.. والمنفي يعرض الوساطة من ...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)

في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي

طالبة أفغانية تتحدى قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الجامعي
«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»
«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني في الحصول عليه

«غلوبال بترول»: ليبيا صاحبة الوقود الأرخص في العالم بعد فنزويلا لكن شعبها يعاني ...
طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية

طريقة مبتكرة لدمج التلامذة المهاجرين في مدرسة مجرية
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات

دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟

ماذا ينتظر هذه الشخصيات العالمية في العام 2023؟
%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا

%50 زيادة منذ 2020.. الغلاء يلاحق الليبيين رغم تراجع أسعار الغذاء عالميا
ما عاد ساعي بريد يطرق الباب

ما عاد ساعي بريد يطرق الباب
الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة

الدوري الممتاز الليبي يغلق حساب مرحلة الذهاب بـ160 هدفا.. «بوابة الوسط» تستعرض ...
القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟

القاعدة الدستورية والانتخابات.. «فرصة أخيرة» أم «آلية بديلة»؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا
وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما
وفاة حفيد بوب مارلي عن 31 عاما
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار
«أزرق القفطان» يمثل المغرب في القائمة ما قبل الأخيرة للأوسكار
كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي يحتفلان بـ«شلبي» في دبي (صور)
كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي يحتفلان بـ«شلبي» في دبي (صور)
وفاة مبتكر الرسوم المتحركة «شابي شابو» إيتالو بيتيول
وفاة مبتكر الرسوم المتحركة «شابي شابو» إيتالو بيتيول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم
شاهد.. تميم البرغوثي يلقي قصيدة شعرية في نهائي كأس العالم...
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان
الانتهاء من تصوير «تخاريف» تمهيدا لعرضه في رمضان...
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)
حسين الجسمي يطرح «يا رب تكون بخير» باللهجة المصرية (فيديو)...
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل...
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟
هل تصبح الموسيقى «الذهب الأسود» الجديد في السعودية؟...
المزيد
تارا عماد تعيد التعاون مع أحمد عز في «هادي فالنتاين»
تارا عماد تعيد التعاون مع أحمد عز في «هادي فالنتاين»...
عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«سينجل» (فيديو)
عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«سينجل» (فيديو)...
أحمد السقا يستعد لعرض «سيدتي الجميلة» الجمعة والسبت
أحمد السقا يستعد لعرض «سيدتي الجميلة» الجمعة والسبت...
وفاة مبتكر الرسوم المتحركة «شابي شابو» إيتالو بيتيول
وفاة مبتكر الرسوم المتحركة «شابي شابو» إيتالو بيتيول...
كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي يحتفلان بـ«شلبي» في دبي (صور)
كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي يحتفلان بـ«شلبي» في دبي ......
المزيد