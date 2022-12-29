كريم محمود عبدالعزيز وبيتر ميمي يحتفلان بـ«شلبي» في دبي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

احتفل، الأربعاء، الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي بانطلاق فيلمهما الجديد «شلبي» وذلك في سينما «ريل» بدبي.

حضر العرض الخاص للفيلم المخرج محمد سامي ورجل الأعمال منذر درويش، والمؤلف أحمد طاهر ياسين، والمنتج محمد عبدالهادي، والمصور محمد السيد والإعلامية عبير شورة، وشيماء حافظ مذيعة راديو 9090.

يشارك في بطولة الفيلم روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح، من تأليف مصطفى حمدي وقصة وإخراج بيتر ميمي، والعمل اجتماعي كوميدي ومن المقرر أن يبدا عرضه في مصر الأسبوع المقبل، وفقًا لبيان.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب «صابر» الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز ويعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداث مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها «شلبي» ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها لتتطور الأحداث.

وطرح صناع الفيلم الأغنية الرسمية للعمل تحت عنوان «ابن البطة السودة»، غناء الفنان رامي جمال والمطرب أحمد سالم.

فيلم «شلبي» هو التعاون الثالث بين كريم وبيتر ميمي في السينما بعد نجاحهما سويا من خلال فيلمي «من أجل زيكو» و«موسى».

من إطلاق فيلم «شلبي» في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

من إطلاق فيلم «شلبي» في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

من إطلاق فيلم «شلبي» في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

من إطلاق فيلم «شلبي» في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)