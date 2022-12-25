الإسباني خوان مانويل سيرات يودع جمهوره بحفلة في برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

أنهى المغني الإسباني الملتزم خوان مانويل سيرات (78 عاما)، الجمعة، مسيرته الفنية مع حفلة في مسقط رأسه برشلونة، في نهاية جولة وداعية أطلقها خلال الربيع الفائت في نيويورك.

وقال المغني للمتفرجين الذين بلغ عددهم ألفا في مجمع بالاو سانت جوردي في برشلونة، بينهم رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز «جئت لأقول إلى اللقاء لكن بفرح. تجاهلوا أي ميل قد يعتريكم إلى الحنين والشجن، هذا احتفال»، وفق «فرانس برس».

وكان المغني والمؤلف الموسيقي، وهو أحد أبرز الأسماء في مجال الشعر الغنائي الإسباني، قد أعلن اعتزاله قبل عام، مبديا رغبته في «وداع» جمهوره بهذه الجولة الختامية بعد مسيرة استمرت ستة عقود.

وعُرف خوان مانويل سيرات، وهو صاحب ما يقرب من 300 أغنية وثلاثين ألبوما، بالتزامه ضد نظام الجنرال فرانكو الديكتاتوري (1939-1975)، كما حقق شهرة كبيرة في أميركا اللاتينية. وفاز بلقب «شخصية العام» سنة 2014 في جوائز «غرامي» اللاتينية.