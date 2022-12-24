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وفاة رسام الواقعية السويسري «فرانز غيرتش» عن 92 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 11:46 صباحا
وفاة رسام الواقعية السويسري «فرانز غيرتش» عن 92 عاما
لوحة للرسام السويسري «فرانز غيرتش» في معرض كورير ضمن الدورة الخمسين لبيتالي الفن في إيطاليا (أ ف ب)
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توفي عن عمر يناهز 92 عامًا الرسام والنقاش السويسري «فرانز غيرتش» الذي اشتهر عالميًا بلوحاته الضخمة الواقعية، ومن أبرزها السلسلة التي خصصها للموسيقية والشاعرة باتي سميث.

وأعلن المتحف الذي يحمل اسمه عبر موقعه على الإنترنت، الخميس، أن الفنان رحل بهدوء بتاريخ 21 ديسمبر 2022 عن عمر متقدم يبلغ 92 عامًا وفق «فرانس برس».

وحقق الفنان المولود العام 1930 في مدينة «موريغن» في شمال سويسرا شهرته بدايةً من خلال نقوشه الخشبية، وغالبًا ما كانت أعماله ضخمة المقاييس.

وفي نهاية ستينيات القرن العشرين، اتجه إلى «الكولاج» بأسلوب الـ«بوب آرت»، قبل أن يرسم لوحاته الواقعية الأولى الكبيرة الحجم العام 1969 ومن أبرزها لوحته «ميديشي» العام 1972، وهي من أشهر أعمال الفن المعاصر.

وتمثل اللوحة الضخمة التي يبلغ قياسها 6 × 4 بدقة التصوير الفوتوغرافي خمسة شباب يشكلون بنمط ملابسهم وشعرهم الطويل نموذجًا يعبّر عن موضة السبعينيات.

كذلك برزت بين أعماله اللوحات الثلاث التي رسمها انطلاقًا من صور لأطفال غجر التقطت العام 1971 على شاطئ «سانت ماري دو لا مير» في جنوب فرنسا، وسلسلة الصور الكبيرة الحجم لمغنية الروك الأميركية «باتي سميث» العام 1979.

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