الهلباوي يشارك «كايرو ستيبس» احتفالها بمرور 20 عاما على تأسيسها

القاهرة - بوابة الوسط

تحتفل الفرقة العالمية «كايرو ستيبس» بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك بحفلين متتاليين بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء الخميس والجمعة.

واختارت «كايرو ستيبس» الاحتفال بعيد ميلادها وسط جمهورها المصري داخل المسرح الكبير بالأوبرا، عبر حفلين حملا لافتة «كامل العدد»، وذلك ضمن إطلالتها السنوية المعتادة في ختام كل عام بالقاهرة، وفقا لبيان.

كما تحتفل «كايرو ستيبس» بنجاح ألبومها الموسيقي الجديد «كافيه جروبي»، وتقدم مجموعة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية مثل «خليجي ستيبس»، «انفراج»، و«صعيدي» وأجدد أعمالها «دهب»، التي جرى طرحها أخيرا على طريقة الفيديو كليب.

كما تفاجئ الفرقة جمهورها بمشاركة علي الهلباوي، والشيخ إيهاب يونس كضيفين على الحفل ويشاركان في تأدية أغنيتين من أشهر أعمالها.

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«كايرو ستيبس» يمتد مشوارها لأكثر من عشرين سنة، وتعد من أبرز التجارب الموسيقية في موسيقى الجاز بأوروبا، وجرى تتويجها بجائزة موسيقى الجاز الألمانية «جاز ميوزيك أوورد»، عن ألبومها الأخير «فلاينج كاربت»، رفقة فرقة «كوادرو نويفو» العالمية، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصري باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة في مصر والشرق الأوسط.