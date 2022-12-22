بالفيديو: اللبناني ماهر جاه يطرح «غيرك شب»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح الفنان اللبناني ماهر جاه، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم «غيرك شب» من كلماته وألحانه، توزيع «vox box studios»، أما الفيديو كليب بقيادة المخرج فادي حداد.

وأثنى الجمهور على قدرات ماهر التمثيلية، خصوصا أنه استطاع تجسيد صراع القلب والعقل من خلال أدائه في الفيديو كليب، وفقا لبيان.

تصدر ماهر جاه الترند على «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه فيديو كليب «غيرك شب» حيث حقق العمل أكثر من 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، كما أن وسم «#ماهر_جاه» دخل قائمة الأكثر تداولا في لبنان على تطبيق «تويتر».