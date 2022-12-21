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لبنى عبدالعزيز رئيسا شرفيا لمهرجان «السينما العربية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 11:55 صباحا
لبنى عبدالعزيز رئيسا شرفيا لمهرجان «السينما العربية»
لبنى عبدالعزيز خلال استقبالها وفد مهرجان السينما العربية (خاص لـ بوابة الوسط)
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وافقت الفنانة المصرية لبنى عبدالعزيز على أن تكون الرئيس الشرفي لمهرجان «السينما العربية» الذي يقام في مدينة شرم الشيخ ويجرى الآن الاستعداد لإطلاق دورته الأولى.

واستقبلت الفنانة القديرة وفدًا من المهرجان ضم رئيس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ومديرته الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بمعهد السينما، ومديره التنفيذي المخرج والمونتير، سامي محمد علي.

وفي خلال اللقاء الذي امتد لأكثر من ساعتين استمعت الفنانة لبنى عبدالعزيز لتفاصيل المهرجان، وأبدت حماسًا كبيرًا لفكرته كمشروع ثقافي متكامل قائم على مدار العام وليس أيام انعقاده فقط، كما قدمت لبنى عددًا من الاقتراحات المعتبرة التي قررت إدارة المهرجان الاستفادة منها في فعاليات دورته المقبلة، وفقًا لبيان.

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ونشر أيمن الحكيم عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» صورتين مع الفنانة القديرة، وعلق عليهما، قائلًا «تفضلت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز بالموافقة على أن تكون الرئيس الشرفي للدورة الأولى لمهرجان السينما العربية الذي يقام بمدينة شرم الشيخ.. استضافت الفنانة القديرة ببيتها العامر وفدًا من المهرجان ضم رئيس المهرجان أيمن الحكيم ومدير المهرجان د. ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما والمونتير والمخرج سامي محمد علي المدير التنفيذي، في ضيافة لبنى عبدالعزيز قضينا سهرة فوق الممتعة مليئة بالحكايات والأفكار والاقتراحات التي تؤكد أن النجومية ليست من فراغ.. شكرًا لبطلة (أنا حرة) و(الوسادة الخالية) و(آه من حواء) و(وإسلاماه) و(غرام الأسياد)».

إبداع
ومن المقرر أن تعلن إدارة المهرجان قريبًا عن موعد المؤتمر الصحفي الذي يكشف من خلاله كل تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان «السينما العربية»، والذي سيكون مقره مدينة شرم الشيخ، وتنظمه مؤسسة «إبداع» للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي سمير فرج، وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية، ويرأس المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ويضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بمعهد السينما مديرًا للمهرجان، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، مديرًا فنيًا، والمخرج سامي محمد علي، مديرًا إداريًا، والمحاسب فهمي فؤاد، أمينًا للصندوق، ورانيا الشامي، للعلاقات والإعلام.

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