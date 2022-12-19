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بالفيديو: منذر درويش يجمع يارا ووليد توفيق في أغنية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 11:50 صباحا
بالفيديو: منذر درويش يجمع يارا ووليد توفيق في أغنية جديدة
الديو هو الأول الذي يجمع بين يارا ووليد توفيق (الإنترنت)
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طرح عبر قنوات الأغاني و«يوتيوب»، الديو الغنائي «أول وآخر غرام» الذي يجمع للمرة الأولى بين الفنان وليد توفيق، والمطربة يارا، من إنتاج وكلمات منذر درويش، وألحان سليم سلامة، وتوزيع مصطفى عبدالرضا، video art براء رعد وإشراف عام إيلي خوري.

الأغنية فكرة منذر درويش والتي أهداها إلى زوجته لمناسبة نهاية العام 2022، وكذلك لمناسبة ذكرى زواجهما، ويعتبر هذا الديو أول عمل فني يجمع بين يارا ووليد توفيق والذي يقدم للمرة الأولى في مشواره الفني ديو غنائيا مع إحدى مطربات بلده.

ويعتبر هذا الديو هو الخامس في مشوار المطربة يارا الفني حيث سبقه ديو مع فضل شاكر «خدني معك»، وآخر مع راشد الماجد «الموعد الضائع»، ومع حسين الجسمي «انت أول إنسان» و«إيه أحبك» مع فؤاد عبدالواحد.

وتقول كلمات الأغنية:
مع نهاية كل عام.. مع بداية كل عام .. إنت في قلبي أنا
إنت في قلبي أنا.. أول وآخر غرام
كل عام إنتي وأنا.. في الهوي نكتب سطر
كل ما تكبر سنة.. حبنا يكبر عمر
ليتك في عيني نظر.. وليت عيني ما تنام

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