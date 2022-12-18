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بالصور: الدبيبة في حفل ختام «مهرجان الأغنية الليبية» الخامس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 10:50 صباحا
بالصور: الدبيبة في حفل ختام «مهرجان الأغنية الليبية» الخامس
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
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اختتمت، مساء السبت، فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان الأغنية الليبية» بحفل تسليم الجوائز، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وحصد جائزة العمل المتكامل الفنان إبراهيم حفيظة عن أغنية «إياك تخسر قلب» من كلمات رفيق شوقي، وألحان طه الزرمقي، وذهبت جائزة اللحن المتميز إلى أغنية «ورجعت ثاني» غناء عبدالله الفقي وألحان عبدالرحيم الفقي وكلمات عبدالسلام القرقارشي.

أما جائزة النص المتميز فذهبت إلى «ما بين امتى والمتى» غناء سامي الزواوي، كلمات عبدالله المزوغي، وألحان سرحان علي، في حين نال جائزة الأداء المتميز «كان الزعل ساعات» غناء هنيدة علي، ألحان عبدالرزاق الفهد، ومن كلمات المبروك القط، والأداء المتميز مكرر ذهبت إلى «نام يقمر» غناء عبدالمؤمن انبية، ألحان عبدالقادر المهدي، كلمات صالح عباس.

ونال جائزة اللجنة العليا للمهرجان الأغنية الليبية «طرابلس يا حلم» غناء محمد صالح، ألحان عادل العجيلي، وكلمات عبدالعظيم النعال، حسب صفحة المهرجان على «فيسبوك».

وتقدم المدير التنفيذي لمهرجان الأغنية الليبية مروان تنتون، واللجنة العليا، والتنظيمية، وفريق التحكيم، وكل اللجان بالمهرجان، بأصدق المباركات وأحر التهاني لكل المشاركين في المهرجان والفائزين بالأعمال التي قدمت من أداء وتأليف وألحان.

82 عملًا غنائيًا
وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أنها تلقت 82 عملًا غنائيًا تقدم بها أصحابها للمشاركة في مسابقات المهرجان، من بينها ثمانية أعمال غير مطابقة للشروط، وبعد أن قامت اللجنة الفنية برئاسة الفنان الملحن وعازف الكمان رمضان غمق بفرز الأعمال المترشحة، توصلت إلى اختيار 20 منها لتقديمها على المسرح، وفق وكالات.

- الخميس.. انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان «الأغنية الليبية»

وتشكلت اللجنة الفنية إلى جانب رئيسها رمضان غمق من الشاعر الغنائي عبداللطيف قنابة والملحن البدري كلباش من طرابلس، والملحن والعازف عبدالسلام رجب من مرزق، والباحث الأكاديمي ورئيس نقابة المهن الموسيقية ببنغازي محمد بالحسن محمد حسن.

من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
من حفل ختام مهرجان الأغنية الليبية (فيسبوك)
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