سيف النصر.. فن النغم والتشكيل

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

الموهبة من عند الله، أعني أنها هكذا كبذرة، تتفتق وتبرزمن طين الأرض، وتتفرع وتزهر، ولكنها لا تكون إلاّ لصنف واحد من ثمار الله، فليس هناك بذرة تعطيك ثمرتين فى آن واحد، وإن حدث ذلك، فبتدخل البشر. يصف الإنجليز الموهوب أن «الله أهداه الموهبة» (He is gifted). فترجمة الموهوب من اللغة الإنجليزية لم تحدد بموهبة واحدة.

صاحب صوت مميز

وهذا ما وجدته في المطرب والملحن الفنان سيف النصر، الذي لا أعتقد أن كاتب أغانٍ من جيله لم يتغن له بكلماته؛ سيف النصر صاحب صوت مميز، وإحساس مرهف بالكلمة، وعلى الرغم من معرفتي الشحصية له لم يخطر في بالي أبدا أنه أحد فناني (التشكيل الديجتيلي)!

لوحاته تشيء بما في صدره

سيف أحد فنانين (الديجتيل)! هذا الفن الحديث الذي بدأ يتبوأ مكانته في حداثة سيطرة العقول الآلية الحديثة، وأصبحت له مدارسه وأيضا لوحاته التي انتشرت بصورة ملفتة في هذه الحقبة والتي سبقتها.

سيف النصر من مواليد مدينة الزويتينة سنة 1958 بدأ مشوار التشكيل منذ بداية سبعينيات القرن الماضي ولعل علاقته بالاستاذ الفنان محمد نجيب، الذي لم يبخل عليه بالتوجيه كانت البداية الحقيقية لإبداعه، الذي لا أستطيع الحديث عنه، لأن لوحاته تشيء بما يعتمل في صدره من حب للألوان يضاهي حبه للكلمة واللحن الجيد.