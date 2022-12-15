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بالفيديو: يوكي يطرح أغنية «أنا مغربي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 10:41 صباحا
بالفيديو: يوكي يطرح أغنية «أنا مغربي»
الأغنية فكرة وألحان ليوكي (الإنترنت)
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طرح المطرب يوكي، مساء الأربعاء، أغنية جديدة بعنوان «أنا مغربي» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بالتزامن مع مباراة كرة القدم بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا، ضمن الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة كاس العالم 2022 المقامة حاليًا بقطر.

وأهدى يوكي الأغنية الجديدة للمنتخب والشعب المغربي، مشيرًا إلى أن ما حققه المغرب من انتصارات طوال أيام البطولة يعد إنجازًا تاريخيًا للعرب ولأفريقيا وآسيا على حد سواء، وفقًا لبيان.

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تقول بعض كلمات الأغنية: «هيا هيا هيا.. هيا راية مغربية.. هذا هو شعبنا.. معه الملك.. هذا هو فريقنا.. ونفرحو معك.. أنا مغربي.. قلبي يغني لك.. لكل عربي.. قلبي ينبض مني لك.. يا المغربي يا العربي».

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