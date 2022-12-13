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«ذي بانشيز أوف إينيشيرين» أبرز المرشحين لجوائز «غولدن غلوب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 11:25 صباحا
«ذي بانشيز أوف إينيشيرين» أبرز المرشحين لجوائز «غولدن غلوب»
مسرح احتفال جوائز «غولدن غلوب» الذي أقيم دون جمهور في 9 يناير 2022 (أ ف ب)
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حصل فيلم «ذي بانشيز أوف إينيشيرين»، الإثنين، على حصة الأسد من الترشيحات لجوائز «غولدن غلوب»، إذ يسعى إلى الفوز بثمانٍ منها، فيما يأمل المنظمون أن يستعيد هذا الحدث اعتباره بعد فضائح فساد وعنصرية وتحيز جنسي دمّرت مكانته.

ورُشح صاحب الدور الرئيسي في هذا الشريط كولين فاريل لجائزة أفضل ممثل، في حين ضمت لائحة المرشحين أيضًا مخرجه مارتن ماكدوناه، وينافس الشريط الإيرلندي ضمن فئة أفضل فيلم كوميدي خلال احتفال توزيع الجوائز الذي يقام في 10 يناير المقبل، وفق «فرانس برس».

وحل في المرتبة الثانية بستة ترشيحات فيلم «إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس» الكوميدي السريالي الذي تجسد فيه ميشيل يوه شخصية أمً غارقة في المعاملات البيروقراطية والمشاحنات اليومية تنغمس فجأة في أكوان موازية.

ونال كل من «بابيلون» الذي يتناول العصر الذهبي لهوليوود و«ذي فايبلمنز» المستوحي من طفولة مخرجه الأميركي ستيفن سبيلبرغ خمسة ترشيحات.

الفضائح
لكن الأنظار في هذا الاحتفال الثمانين لتوزيع الجوائز لن تتجه إلى الجوائز بقدر ما ستتركز على مدى استعداد النخبة الهوليوودية لإعادة الاعتبار إلى «غولدن غلوب»، ومدى استجابة النجوم المرشحين الدعوة لحضور الاحتفال، إذ إن هذه الجوائز التي كانت تشكّل بداية موسم المكافآت السينمائية في الولايات المتحدة، وكانت في العادة الأكثر استقطابًا للمشاهدين بعد احتفال توزيع جوائز الأوسكار، فقدت الكثير من وهجها بسبب الفضائح التي طاولتها.

- «غولدن غلوب» تُعلن الترشيحات لجوائزها وتأمل في استعادة اعتبارها

فرابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود التي تتولى مهمة لجنة التحكيم في «غولدن غلوب» تواجه أزمة كبيرة منذ ما كُشف في مطلع سنة 2021 عن ممارساتها المشبوهة.

وأقيم الاحتفال الأخير لتوزيع جوائز «غولدن غلوب» في يناير الفائت من دون جمهور، ولم تُنقَل وقائعه تلفزيونيا. وتأمل الرابطة في أن تكون الإصلاحات المدروسة التي أعلنتها وسيلة لإنهاء مأزقها وإعادة الزخم إلى هذه الجوائز العريقة في النسخة الثمانين من احتفال توزيعها، ووافقت شريكتها التاريخية محطة «إن بي سي» على أن تعاود في 2023 نقل الحدث الذي يقام في 10 يناير في بيفرلي هيلز.

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