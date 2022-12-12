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الإماراتي علي مصطفى يبدأ التحضير للجزء الثاني من «دار الحي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 03:25 مساء
الإماراتي علي مصطفى يبدأ التحضير للجزء الثاني من «دار الحي»
المخرج الإماراتي علي مصطفى (خاص لـ بوابة الوسط)
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يبدأ المخرج الإماراتي علي مصطفى، التحضير للجزء الثاني من فيلمه «دار الحي»، والذي انطلق جزءه الأول في 2009، وكان أول فيلم إماراتي متعدد اللغات يعمل على تأليفه وإنتاجه وإخراجه مواطن إماراتي وبتمويل محلي، وشارك في بطولته عدد من النجوم العالميين والعرب.

الجزء الثاني من «دار الحي» إنتاج مشترك بين شركتي «AFM» و«MAD Solutions»، ومن المقرر بدء تصويره في 2023 بين دبي والصين، ويمثل التعاون الثاني بين الشركتين بعد «من ألف إلى باء» (2014) الذي أنتجته «AFM» وقامت «MAD» بتسويقه في مصر أثناء عروضه التجارية بها، ومشاركته في مهرجان «القاهرة السينمائي»، كما افتتح مهرجان «أبوظبي السينمائي»، وهو أول فيلم إماراتي يتحدى التصورات النمطية عن الثقافة الشرق أوسطية، وفقًا لبيان.

ويقول المخرج علي مصطفى: «شعرت أنه حان الوقت للعمل على جزء ثانٍ من الفيلم بعد إدراكي للتغييرات التي مرت بها دبي منذ 2009 حتى وقتنا هذا، ولم تقتصر التغييرات على دبي معماريًا وشكلًا فقط بل تشعر بها حتى عند تجولك، فقد أصبحت أكثر اكتظاظًا بالسكان، وأصبحنا منفتحين على أمور لم نرحب بها مسبقًا، لقد تغيرت المنطقة، وقلت الرقابة في أمور معينة».

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وكشف المخرج عن قصة الفيلم بأنها تتشابه مع الجزء الأول في تقاطع حياة ثلاثة أشخاص من خلفيات مختلفة تمامًا في مدينة دبي، ولكن الشخصيات الثلاث هذه المرة مختلفة فالفيلم يضم شخصية طالب ثانوي انتقل إلى دبي ليبدأ حياة جديدة بعد حدث جذري في حياته، وشخصية حارس أمن نيجيري يعمل بالحياة الليلية، وفتاة صينية تأتي إلى المدينة بحثًا عن أختها المفقودة منذ عام.

ومن بين أبطال الجزء الأول من دار الحي النجوم العالميين ناتالي دورمر وألكسندار ماريا لارا وجايسون فليمنغ والنجوم الهنود جافيد جيفري وسونو سود، ومن النجوم العرب سعود الكعبي وحبيب غلوم، ويتحدث الفيلم عن تقاطع حياة ثلاثة أشخاص من خلفيات مختلفة تمامًا في مدينة دبي.

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