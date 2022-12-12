جامعة سرت تفتتح معرضا للكتاب بمشاركة 17 دار نشر

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

افتتح جامعة سرت، اليوم الأحد، معرضًا للكتاب تحت شعار «أشرعة المعرفة»، بمشاركة 17 دار نشر، وما يزيد على 12 ألف عنوان لأكثر من 45 ألف كتاب.

شارك في مراسم الافتتاح كل من رئيس جامعة سرت ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة ومدير إدارة المكتبات والمطبوعات المعرض، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالكتاب والثقافة، وفق بيان نشرته صفحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على «فيسبوك».

وتجوَّل مسؤولو الجامعة بين أروقة المعرض، للاطلاع على الكتب المعروضة، والتي تنوعت بين مختلف العلوم الأدبية والتطبيقية والثقافة العامة.

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دعم البحث العلمي بجامعة سرت

وقال رئيس الجامعة الدكتور سليمان الشاطر، إن اهتمام الجامعة بالكتاب يأتي من أجل دعم البحث العلمي في مختلف المراحل الدراسية وتوفير المراجع العلمية.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء، أمام المهتمين والباحثين وطلاب المدارس التعليمية بمدينة سرت.

معرض الكتاب في جامعة سرت (وزارة التعليم العالي)

جانب من افتتاح معرض الكتاب في جامعة سرت (وزارة التعليم العالي)