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اختتام الدورة الثالثة من مهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 11 ديسمبر 2022, 10:41 صباحا
اختتام الدورة الثالثة من مهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
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اختمت، السبت، بمدينة أوباري فعاليات الدورة الثالثة من «مهرجان فوغال» للإبل، مع مشاركة واسعة وحضور لافت.

وقال رئيس مؤسسة فوغال للإبل، وليد دوكن، لـ«بوابة الوسط» إن «المهرجان شهد مشاركة واسعة من مختلف المناطق (غات وتهالا وأوباري والقطرون)، حيث شارك فرسان التبو والطوراق على صهوة الإبل في عروض تعتبر رسالة سلام ومحبة ترسل من مدينة أوباري»، فضلًا عن مشاركة الفرق الشعبية من مختلف مكونات أوباري.

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وأضاف دوكن أن مهرجان فوغال للإبل شهد عروضًا للمقتنيات الشعبية التراثية للطوراق والعرب، من خلال معرض المقتيات والذي شهد مشاركات من مناطق فنقل وأوباري»..

وأشار رئيس مؤسسة فوغال إلى أن «ما يميز المهرجان هو سباق الإبل، والذي شارك فيه فرسان المهاري، وله مكانة عند الطوراق، وفاز في هذا السباق لجائزة الفقيد عبدالرحمن الحسيني في نسختها الثالثة الفارس أضهان مختار عبدو من مجموعة امنطاف على الترتيب الأول».

المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
المهرجان فوغال للإبل بمدينة أوباري يشهد مشاركة واسعة من مناطق غات وتهالا وأوباري والقطرون (بوابة الوسط)
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