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لأول مرة منذ عامين.. حفل جوائز نوبل في ستوكهولم حضوريا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 01:46 مساء
لأول مرة منذ عامين.. حفل جوائز نوبل في ستوكهولم حضوريا
حفل جوائز نوبل في ستوكهولم (أرشيفية: الإنترنت)
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للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، تشهد ستوكهولم، السبت، حفلًا يجتمع فيه الحائزون على جوائز نوبل (OTC:NEBLQ) حضوريًا.

ويبدأ الحفل في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش ويتميز بملابس رسمية فخمة، إذ يرتدي الرجال ربطة عنق بيضاء وترتدي النساء فساتين سهرة طويلة مع تصفيفات شعر أنيقة، وجرى اختصار مراسم عامي 2020 و2021 ولم تقم مأدبة، وفق «رويترز».

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وسيحضر العديد من الفائزين في العامين الماضيين حفل هذا العام، فضلًا عن الفائزين في 2022، وفي العام الماضي على سبيل المثال، أقيم حفل لكن بدون أن يحضر الفائزون وتسلموا ميدالياتهم في بلدانهم.

وعلى مدار أسبوع، شارك الفائزون في أنشطة تنوعت بين حلقات نقاش ومؤتمرات صحفية، وكان لديهم وقت لزيارة جامعات وإلقاء محاضرات.

الجوائز والسرية
وتُمنح خمس من جوائز نوبل الست في العاصمة السويدية كل عام، بعد عملية ترشيح تظل سرية لخمسين عامًا مقبلة، فيما تسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام مراسم منفصلة.

ومن بين الفائزين لعام 2022 بن برنانكي، وهو الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وحاز مع خبيري الاقتصاد دوجلاس دايموند، وفيليب ديبفيج، على جائزة نوبل للاقتصاد لأبحاثهم حول كيفية تجنب أزمة اقتصادية أعمق عبر دعم البنوك المتعثرة.

وبعد الحفل، تقام مأدبة في مبنى البلدية يحضرها أفراد العائلة المالكة السويدية ومسؤولون حكوميون وكبار الشخصيات ورجال الأعمال من مختلف البلدان.

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