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وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 09:51 صباحا
وفاة رئيس مجمع اللغة العربية المصري صلاح فضل
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توفي صباح، اليوم السبت، رئيس مجمع اللغة العربية المصري الناقد د. صلاح فضل.

ونعى مجمع اللغة العربية في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رئيسه الراحل، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

صلاح فضل في سطور
وُلد الدكتور صلاح فضل (محمد صلاح الدين عبدالسميع فضل) بقرية شباس الشهداء بوسط الدلتا في العام 1938م، اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية، حصل على ليسانس كلية دار العلوم – جامعة القاهرة العام 1962م، عمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى العام 1965م.

أُوفِد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة مدريد المركزية العام 1972م، عمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد منذ العام 1968م حتى العام 1972م، تعاقد خلال الفترة نفسها مع المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا للإسهام في إحياء تراث ابن رشد الفلسفي ونشره.

وعمل بعد عودته أستاذًا للأدب والنقد بكُليتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر. وعمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ العام 1974م حتى العام 1977م، أنشأ خلال وجوده بالمكسيك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة العام 1975م، وانتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ العام 1979م حتى الآن. 

وانتُدب مستشارًا ثقافيًّا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد بإسبانيا منذ العام 1980م حتى العام 1985م، رأس في هذه الأثناء تحرير مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد، اختير أستاذًا شرفيًّا للدراسات العليا بجامعة مدريد المستقلة، وانتُدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر منذ العام 1985م حتى العام 1988م، وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن والبحرين حتى العام 1994م، كما عمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورئيسًا لقسم اللغة العربية، كما انتُدب لتولي رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في يناير 2002م حتى مارس 2003م حينما أحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

وللدكتور صلاح فضل مؤلفات عديدة أثرت المكتبة العربية في الأدب والنقد الأدبي والأدب المقارن، منها:
1- من الرومانث الإسباني: دراسة ونماذج 1974م.
2- منهج الواقعية في الإبداع الأدبي 1978م.
3- نظرية البنائية في النقد الأدبي 1978م.
4- تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي 1980م.
5- علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته 1984م.
6- إنتاج الدلالة الأدبية 1987م.
7- ملحمة المغازي الموريسكية 1988م.
8- شفرات النص، بحوث سيميولوجية 1989م.
9- ظواهر المسرح الإسباني 1992م.
10- أساليب السرد في الرواية العربية 1993م.
11- بلاغة الخطاب وعلم النص 1993م.
12- أساليب الشعرية المعاصرة 1995م.
13- أشكال التخيل، من فتات الحياة والأدب 1995م.
14- مناهج النقد المعاصر 1996م.
15- قراءة الصورة وصور القراءة 1996م.
16- عين النقد على الرواية المعاصرة 1997م.
17- نبرات الخطاب الشعري 1998م.
18- تكوينات نقدية ضد موت المؤلف 2000م.
19- شعرية السرد 2002م.
20- تحولات الشعرية العربية 2002م.
21- الإبداع شراكة حضارية 2003م.
22- وردة البحر وحرية الخيال الأنثوي 2004م.
23- حواريات في الفكر الأدبي 2004م.
24- جماليات الحرية في الشعر 2005م.
25- لذة التجريب الروائي 2005م.
26- التمثيل الجمالي للحياة في الرواية 2009م.
27- فصول عن شوقي أمير الشعراء 2009م.
28- محمود درويش، حالة شعرية 2010م.
29- عوالم نجيب محفوظ 2011م.
30- طراز الترشيح 2013م.
31- شعرية التوهج الحسي 2013م.
32- سرديات القرن الجديد 2014م.
33- أحفاد نجيب محفوظ 2016م.
34- أطياف نقدية 2016م.
35- شعر هذه الأيام 2016م.
36- وثائق الأزهر 2017م.
37- أنساق التمثيل الروائي 2018م.
38- شعر العامية من السوق إلى المتحف ٢٠١٩م
ومما ترجمه من المسرح الإسباني:
39- الحياة حلم، لكالديرون دي لاباركا 1978م.
40- نجمة أشبيلية، تأليف لوبي دي فيجا 1979م.
41- القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف بويرو باييخو 1974م.
42- حلم العقل ودون كيشوت، تأليف بويرو باييخو 1975م.
43- وصول الآلهة، تأليف بويرو باييخو 1977م.

نشاطه في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
انتخب الدكتور صلاح فضل عضوًا بمجمع اللغة العربية العام 2003م، في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور بدوي طبانة، وله نشاط مجمعي ملحوظ؛ فهو عضو في لجنة الاقتصاد، ومقرر للجنة الأدب، وهو صاحب مشروع كبير لتطوير العمل بالمجمع وتوسيع دائرة نشاطه ونشر رسالته، وقد قدَّمه إلى مجلس المجمع، وصدر له قرار وزاري بتكليفه قائمًا بعمل رئيس مجمع اللغة العربية منذ نوفمبر 2020م.
وتقديرًا لدوره المتميز في الدرس الأدبي والنقدي، حصل على جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر العام 1997، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب المصرية العام 2000، وجائزة النيل في الآداب العام 2018.
 

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