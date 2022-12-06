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بالصور: ملتقى الفيلم الأميركي يختتم فعالياته في جيزويت الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 01:39 مساء
بالصور: ملتقى الفيلم الأميركي يختتم فعالياته في جيزويت الإسكندرية
مدير الملتقى المخرج وجيه اللقاني خلال إلقاء كلمته في حفل الختام (خاص لـ بوابة الوسط)
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اختتم ملتقى الفيلم الأميركي «رؤية جديدة 3» فعاليات نسخته الثالثة بمركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، بتنظيم من مؤسسة «سينما في كل مكان» ومبادرة «فن في كل مكان» بالشراكة مع السفارة الأميركية بالقاهرة.

ووجه مدير الملتقى المخرج وجيه اللقاني، الشكر لضيوف الملتقى وجمهوره على تعاونهم وحرصهم على الحضور، وللسفارة الأميركية بالقاهرة لدعمها الدائم للفعاليات، وفقا لبيان.

وأكد وجيه أن الأفلام المعروضة في ملتقى الفيلم الأميركي تراعي مدى مناسبة الفيلم للجمهور، فالأطفال يشاهدون أفلام التحريك، والأفلام التي تعرض للصم والبكم يراعى فيها ألا تكون الحبكة الدرامية مبنية على الصوت.

وأوضح اللقاني أن مشروع «سينما في كل مكان» (Cinema Everywhere) مبادرة غير ربحية تأسست العام 2018 بمدينة الإسكندرية، وتعمل على تشجيع ومساعدة وإتاحة فرص لشباب الصم من الجنسين لتعلم صناعة واكتشاف القدرات والطاقات الإبداعية لديهم، وحثهم على التفكير والابتكار وتمكينهم من استخدام السينما كلغة للتواصل بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيه ووسيلة للتعبير عن أفكارهم وأحلامهم.

ستيفين سبيلبيرع
وأعربت لوران لڤليث، الوزيرة المفوضة للسفارة الأميركية بالقاهرة، عن سعادتها بالملتقى في نسخته الثالثة وأشادت بمشاركة ذوي الهمم من الصم والبكم في هذه الفعالية.

وقام ملتقى الفيلم الأميركي «رؤية جديدة» في فعاليات دورته الثالثة بعرض أفلام السينما المستقلة الأميركية، وترجمة عدد من هذه الأفلام إلى لغة الإشارة من أجل تنظيم عروض للصم والبكم.

وشهد الحفل الختامي للملتقى عرض فيديو للعروض التي تم تقديمها خلال العام 2022 في عدد من محافظات مصر، كما عرض الفيلم الأميركي التسجيلي «خلق الموجات: فن شريط الصوت السينمائي» للمخرجة ميديج كوستين من إنتاج العام 2019.

وقامت ميديج كوستين، مخرجة الفيلم، بالاستعانة بعدد كبير من الضيوف خلال أحداثه، ومنهم المخرج ستيفين سبيلبيرغ وجورج لوكس وصوفيا كوبلا وعدد من أهم مهندسي الصوت في العالم ومنهم والتر مارش وبن بيرت.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة مع مصمم شريط الصوت مايكل فوزي وقام بإدارتها المخرج أحمد رشوان وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور تعليقًا على أحداث الفيلم.

من فعاليات ختام الملتقى (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات ختام الملتقى (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر ملتقى الفيلم الأميركي (خاص لـ بوابة الوسط)
بوستر ملتقى الفيلم الأميركي (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات ختام الملتقى (خاص لـ بوابة الوسط)
من فعاليات ختام الملتقى (خاص لـ بوابة الوسط)
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