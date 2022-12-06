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رواية و«إيحاءات جنسية».. التفاصيل الكاملة لسحب «ميرا» من المكتبات الأردنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 10:23 صباحا
رواية و«إيحاءات جنسية».. التفاصيل الكاملة لسحب «ميرا» من المكتبات الأردنية
الانتقادات تطارد رواية «ميرا» للكاتب الأردني قاسم توفيق (الإنترنت)
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استقال كل أعضاء اللجنة التي أجازت رواية «ميرا»، التي تحتوي «إيحاءات جنسية»، للكاتب الأردني قاسم توفيق، والصادرة قبل ثلاث سنوات، حسب وزيرة الثقافة.

وأوضحت الوزيرة هيفاء النجار، الإثنين، خلال مناقشة لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية في الأردن، أن ما ورد في الرواية خطأ فادح وكبير، وأنه كان غير مقصود ويحتاج إلى مواجهة، وفق «سكاي نيوز».

وبينت أنه منذ اللحظة الأولى تقرر سحب رواية «ميرا» من معارض القراءة للجميع في مختلف مركز التوزيع في المملكة، «بعد ثبوت احتوائها على نصوص خارجة»، واعتبر مدير مشروع «مكتبة الأسرة»، أحمد راشد، أن هنالك عبارات في الرواية لا يتقبلها بعض الناس، ويمكن أن تسيء للشعور العام.

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وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وجه وزارة الثقافة إلى مراجعة جميع الروايات والأعمال الأدبية التي تدعم الوزارة إصدارها من خلال مشروع مكتبة الأسرة، وسحب جميع الأعمال التي لا تتوافق مع قيم المجتمع الأردني وعاداته وتقاليده، ومبادئ الأمة وقيمها.

وكان مجلس النواب الأردني، أحال قضية الرواية إلى لجنة التوجيه الوطني لمتابعة «إجازة الرواية».

تحقيق حول الرواية
وكلف المجلس اللجنة في حينها بالتحقيق وتقديم التوصيات حول ما جاء في الرواية، والتي أعيد نشرها ضمن برنامج مكتبة الأسرة العام الحالي.

وكانت وزارة الثقافة الأردنية قررت سحب رواية «ميرا» بعدما تعرضت لانتقادات تفيد بأنها تحتوي إيحاءات جنسية، إذ اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن عاصفة من الغضب بسبب الرواية المنشورة ضمن مشروع «مكتبة الأسرة»، رأى المحتجون عليها أنها تتضمن إيحاءات جنسية وعبارات إباحية، ما اضطرت معه وزارة الثقافة الأردنية لسحب الرواية من المكتبات.

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