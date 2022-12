وفاة الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير عن 91 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الكاتب الفرنسي دومينيك لابيير الذي باع عشرات ملايين الكتب في مسيرته الطويلة، والمعروف بشغفه بالهند، عن 91 عاما، على ما أعلنت زوجته، الأحد.

وقالت دومينيك كونشون لابيير لجريدة «فار ماتان» الفرنسية إن الكاتب توفي «بسبب التقدم في السن»، لافتة إلى أنها باتت تنعم «بالسلام والصفاء لأن دومينيك لم يعد يعاني»، وفق «فرانس برس».

باع لابيير المولود في 30 يوليو 1931 بمنطقة شاتيلايون، حوالي 50 مليون نسخة من الكتب الستة التي كتبها بالتعاون مع الكاتب الأميركي لاري كولينز - وأشهرها يحمل عنوان «Is Paris Burning؟» (هل تحترق باريس؟).

وعرض الكتاب غير الروائي الذي نُشر في العام 1965، الأحداث التي سبقت أغسطس 1944، عند تحرير العاصمة الفرنسية باريس من النازيين، واقتُبس في السينما من جانب فرنسيس فورد كوبولا وغور فيدال.

كما حققت روايته «City of Joy» (مدينة الفرح) العام 1985 والمتمحورة حول المصاعب التي يعاني منها سائق عربة توك توك في مدينة كولكاتا الهندية، نجاحا كبيرا، واقتُبست في فيلم العام 1992 من بطولة باتريك سويزي وإخراج رولاند جوفي.

هل تحترق باريس؟

تبرع لابيير بمعظم عائداته من رواية «مدينة الفرح» لدعم المشاريع الإنسانية في الهند.

وفي العام 2005، قال إن هذه الخطوة، بالإضافة إلى تبرعات القراء، أتاحت «علاج مليون مريض بالسل خلال 24 عاما ورعاية تسعة آلاف طفل مصاب بالجذام».

بعد «هل تحترق باريس؟»، واصل شراكته المثمرة مع كولينز.

وألف الكاتبان «Or I'll Dress You in Mourning» (سألبسك ثياب الحداد) العام 1968، «O Jerusalem» (يا القدس) سنة 1972، «Freedom at Midnight» (الحرية عند منتصف الليل) في 1975، «The Fifth Horseman» (الفارس الخامس) العام 1980، و«Is New York Burning؟» (هل تحترق نيويورك؟).

وعاش لابيير لفترة طويلة بجوار كولينز في سان تروبيه حيث كان يفصل بين مسكنيهما ملعب تنس.