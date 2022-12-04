انتهاء تصوير «روليت» ثاني حكايات مسلسل «أنا واللي بحبه»

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى صناع مسلسل «أنا واللي بحبه» الذي كان يحمل اسم «حكايات متقاطعة» قبل تغييره، من تصوير ثاني حكايات العمل، والتي تحمل عنوان «روليت» المكونة من 5 حلقات، وهي بطولة نجلاء بدر، نضال الشافعي، إنجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، وماجد إسكندر، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

مسلسل «أنا واللي بحبه» إنتاج مها سليم ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة المقبلة، ويعتمد العمل على الحكايات المنفصلة المتصلة خلال 6 حكايات كل حكاية مكونة من 5 حلقات، وتتناول هذه الحكايات قصصًا وحواديت تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان لكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها وذلك في إطار اجتماعي أسري.

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وكان القائمون على المسلسل قد انتهوا من تصوير الحكاية الأولى والتي تحمل اسم «في التاكسي» من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة دياب، آيتن عامر، محمد علي رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر أن يتواصل تصوير الحكايات بشكل متتالٍ خلال الأسابيع المقبلة.