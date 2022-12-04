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أوكرانيا تقبض على 8 أشخاص يشتبه بسرقتهم جدارية لبانكسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:55 مساء
أوكرانيا تقبض على 8 أشخاص يشتبه بسرقتهم جدارية لبانكسي
صورة لغرافيتي رسمها بانكسي على جدار أحد المنازل المدمرة في كييف، 16 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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أوقف ثمانية أشخاص بسبب سرقة لوحة رسمها فنان الغرافيتي البريطاني بانكسي عن جدار في ضواحي كييف، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

والجدارية التي تصور شخصًا يرتدي ثياب النوم ويضع قناع غاز ويحمل مطفأة حريق قرب بقايا متفحمة لنافذة في بلدة غوستوميل فُقدت، الجمعة، كما أضافت، وفق «فرانس برس».

وقال حاكم كييف أوليكسي كوليبا على «تلغرام»، مساء الجمعة، «حاولت مجموعة من الأشخاص سرقة جدارية بانكسي، اقتطعوا العمل من جدار منزل دمره الروس»، وأرفق صورة تظهر فجوة في الحائط حيث كان الرسم.

وأضاف «قبض على أشخاص عديدين على الفور، الرسم في حال جيدة وفي يدي السلطات».

وأشار إلى أن أعمالًا أخرى في المنطقة يعتقد أنها لبانكسي تخضع لحماية الشرطة.

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من جانبه، قال قائد شرطة كييف أندريه نيبيتوف، إنه جرى تحديد «ثمانية أشخاص» يشتبه بتورطهم في عملية السرقة وفتح تحقيق أولي في الواقعة.

وأوضح: «تتراوح أعمارهم بين 27 و60 عامًا، إنهم من سكان كييف وتشركاسي» على مسافة 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

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