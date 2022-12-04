عرض «كباريه» في إعادة افتتاح «لو ليدو» الباريسي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد إعادة افتتاحه باسمه الجديد «ليدو 2 باري» (Lido2Paris)، الخميس، عرض ملهى «لو ليدو» الباريسي، مسرحية «كباريه» الغنائية المعروفة التي ذكر اسمها بالطابع السابق للملهى.. لكن دون ريش.

ولوحظ أن الصالة البانورامية لم تتغير كثيرًا في الملهى، الذي استحوذت عليه في ديسمبر 2021 مجموعة الفنادق الفرنسية العملاقة «أكور» من مجموعة المطاعم «سوديكسو»، بعدما تسبب لها بخسائر مدى سنوات عدة، لكن هذه القاعة ستغلق مجددًا في فبراير لتنفيذ أشغال تجديد لها تستغرق شهورًا، وفق «فرانس برس».

- ملهى «لو ليدو» الباريسي بلا «ريش»

وفي انتظار ذلك، يؤمل في جذب جمهور جديد من خلال مسرحية «كباريه» التي عُرضت للمرة الأولى في برودواي العام 1966 ثم اقتُبس منها الفيلم الشهير مع النجمة لايزا مينيللي.

تدور أحداث القصة في برلين خلال ثلاثينيات القرن العشرين، في خضم صعود النازية، وتتمحور على كاتب أميركي شاب يقع في حب راقصة استعراضية في ملهى «كيت كات كلوب».

ورغم كونها مسرحية غنائية ذات طابع سياسي، بما فيها من أغنيات تنتهي بالتحية النازية، وصور لزعماء ديكتاتوريين ومستبدين على شاشة عملاقة، تذكّر «كباريه» بعالم «لو ليدو» السابق من خلال مشاهد الرقص الاستعراضي والغناء في «كيت كات كلوب».

رئيس ليدو الجديد

وقال رئيس «ليدو» الجديد ومديره الفني جان- لوك شوبلان إن «الصفحة الثانية (من ليدو) تفتح». وأضاف شوبلان، وهو المدير السابق لمسرح «شاتليه» أنه يريد أن يجعل «ليدو» مجددًا «مكانًا استعراضيًا للباريسيين».

ولاحظ أن «الباريسيين ما عادوا يأتون إلى ليدو، لذلك كان المطلوب التصالح مع الجمهور الباريسي والفرنسي»، مشيرًا إلى أن الكباريه السابق مع راقصات «بلوبيل غيرلز» اللواتي يرتدين الريش، كان يجذب السياح بشكل أساسي.