متجر أسلحة أميركي ينتحل اسم فرقة موسيقية شهيرة

القاهرة - بوابة الوسط

يحمل متجر أسلحة عبر الإنترنت اسم «تكساس «غانز أند روزس»، وهو الأمر الذي أزعج فرقة الهارد روك الأميركية ذات الاسم نفسه، ما دفعها لرفع دعوى أمام محكمة فدرالية على الشركة التي تدير المتجر.

ورأى محامو «غانز أن روزس» في الدعوى المرفوعة في لوس أنجليس أن شركة «جيرسي فيلدج فلوريست» التي تدير المتجر عبر الإنترنت تضلل المستهلكين من خلال إيهامهم بأن لها صلة بالفرقة.

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وشددت الدعوى التي قُدمت الخميس على أن الفرقة «لا ترغب (...) في أن يُربط اسمها بالمدعى عليها، وهي شركة لبيع الأسلحة النارية وأسلحة أخرى»، مضيفة أن الشركة لم تحصل من الفرقة على «موافقة أو ترخيص» لدى تسجيلها العام 2016.

كذلك أشارت «غانز أن روزس» في دعواها إلى أن الشركة «تتبنى وجهات نظر سياسية على موقعها الإلكتروني تتعلق بتنظيم الأسلحة النارية والأسلحة الأخرى وضبطها، مما قد يؤثر على الكثير من المستهلكين الأميركيين».

إجراء محاكمة

وطالب المحامون بإجراء محاكمة أمام هيئة محلفين وبأن تصدر المحكمة أمرًا بمنع استخدام اسم الموقع، كما طالبوا بتعويضات عطل وضرر غير محددة.

وتعتبر فرقة «غانز أن روزس» التي تأسست العام 1984 من أكثر الفرق الموسيقية شعبية على الإطلاق، وأُدرجت في قاعة مشاهير الروك آند رول العام 2012، وضمت تشكيلتها الأساسية أكسل روز وسول «سلاش» هادسون ومايكل داف مكاغان.