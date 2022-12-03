شرطة هيوستن توقف «القاتل المحتمل» للمغني تيك-أوف

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت شرطة هيوستن الاتهام إلى رجل أوقفته، الخميس، في قضية قتل مغني الراب الأميركي تيك-أوف (Takeoff) الشهر الفائت.

والراحل كان عضوًا في فرقة الهيب هوب «ميغوس» (Migos) ذات الشعبية الواسعة في جنوب الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأوضح قائد شرطة المدينة، تروي فينر، خلال مؤتمر صحفي أن المشتبه به باتريك كزافييه كلارك (33 عامًا) أوقف، مساء الخميس، في إطار التحقيق في مقتل المغني في الأول من نوفمبر في صالة بولينغ في هيوستن بولاية تكساس.

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كذلك أوقف، الأربعاء، في القضية نفسها رجل آخر يبلغ 22 عامًا لحمله سلاحًا بطريقة غير قانونية.

وقال المسؤول في شرطة هيوستن مايكل بورو، إن إطلاق النار وقع على إثر مشادة خلال سهرة خاصة لم يكن مغني الراب حاضرًا فيها، وأصيب بنتيجته شخصان، وأضاف بورو أن التحقيق مستمر.

فرقة ميغوس

وكان تيك-أوف المولود في 18 يونيو 1994 عضوًا في فرقة «ميغوس» للراب مع عمه كوافو (Quavo) وابن عمه أوفسيت (Offset) المتزوج راهنًا من مغنية الراب الأميركية كاردي بي (Cardi B).

وبرزت فرقة «ميغوس» المتحدرة من أتلانتا العام 2013 بأغنيتها «فيرساتشي» التي أعاد مزجها مغني الراب الكندي دريك.

لكن أغنية «باد أند بوجي» (Bad and Boujee) العام 2016 هي التي جعلتها تتبوأ صدارة المبيعات.