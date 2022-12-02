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عازف عشاء بايدن وماكرون.. ناشط حقوقي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 03:05 مساء
عازف عشاء بايدن وماكرون.. ناشط حقوقي
عازف البيانو الأميركي الأفريقي جون باتيست في احتفال توزيع جوائز غرامي، 3 أبريل 2022، لاس فيغاس (أ ف ب)
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اختير عازف البيانو الأميركي - الأفريقي، جون باتيست، للعزف خلال عشاء الرئيس الأميركي جو بايدن على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، الخميس.

وهذا الفنان الذي لم يتجاوز سن السادسة والثلاثين، رصيده غني بالعزف على آلات متعددة مع أبرز النجوم في المجال الموسيقي الأميركي، وفق «فرانس برس».

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إضافة إلى موهبته في العزف على البيانو، يعزف باتيست أيضا على آلات عدة وهو ناشط في مجال الحقوق المدنية ومؤلف موسيقي حائز جائزة أوسكار. ومن بين الأسماء البارزة التي عزف معها ستيفي وندر وبرنس ومغني موسيقى الكنتري الشهير ويلي نيلسون.

وقالت فانيسا فالديفيا، الناطقة باسم السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، إن باتيست «فنان يتجاوز الأجيال، والموسيقى التي ينتجها تلهم الناس وتجمعهم».

وتابعت «نحن مسرورون لكونه العازف خلال أول عشاء دولة ينظم منذ تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة».

عائلة موسيقية
ويتحدر جون باتيست، الذي يؤدي نوعي البوب والسول، من عائلة تضم موسيقيين في نيو اورلينز التابعة لولاية لويزيانا. ويزور الرئيس الفرنسي الجمعة هذه المنطقة التي كانت في الماضي مدينة فرنسية.

وبالنسبة إلى أميركيين كثر، اشتهر جون باتيست كقائد الفرقة الموسيقية والمدير الموسيقي للبرنامج التلفزيوني الشهير «ذي لايت شو ويذ ستيفن كولبرت».

وباتيست هو كذلك مدير الابتكار في متحف الجاز الوطني في هارلم، ونال عام 2021 جوائز أوسكار وغولدن غلوب وبافتا عن الموسيقى التصويرية التي ألفها مع ترينت ريزنر وأتيكس روسلفيلم الرسوم المتحركة «سول».

وفي أبريل، حصد باتيست خمس جوائز «غرامي» إحداها عن أفضل ألبوم، في الدورة الرابعة والستين لحفلة توزيع هذه الجوائز في لاس فيغاس.

العدالة الإجتماعية
وبدأ جون باتيست المولود في 11 نوفمبر 1986 في لويزيانا، بممارسة الموسيقى منذ طفولته ضمن أسرته، فعزف بداية على الدرامز ثم على آلات إيقاعية.

وسرعان ما فضل العزف على البيانو، وأصدر ألبومه الأول «تايمز إن نيو أورلينز» عام 2005 حين لم يكن يتجاوز العشرين.

وتخرج جون باتيست عام 2004 من كلية فنون شهيرة في نيو أورلينز، وكان زميله في الدفعة عازف الترومبون تروي أندروز (أبرز من عزف معهم ليني كرافيتز ونيكفو)، ثم انضم إلى أكاديمية «جوليارد» المرموقة في نيويورك.

وأصبح باتيست أحد أبرز الأسماء في موسيقى الجاز حاليا، إذ شارك بمشاريع عدة وقدم عروضا في بلدان كثيرة.

أوركسترا «ستاي هيوم»
وعام 2015، أصبح ظهوره مع أوركسترا «ستاي هيوم» موعدا ثابتا في برنامج «ذي لايت شو» من تقديم ستيفن كولبرت. فكان ملايين الأشخاص يستمتعون بموهبته وإنتاجه الموسيقي كل مساء.

وبرز جون باتيست في الآونة الأخيرة كناشط مؤيد للعدالة الاجتماعية ومناهض للتمييز العنصري، من خلال مشاركته في المظاهرات التي انطلقت عقب مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض في ربيع 2020.

وفي مارس 2021، أصدر ألبومه الثامن «وي آر» الذي تتناول أغنياته موضوعي الأمل والتكافل.

وكان باتيست وصف ألبومه الذي تمتزج فيه موسيقى الجاز والسول والهيب هوب والآر اند بي بأنه «محطة بارزة» في هذه المرحلة من حياته.

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