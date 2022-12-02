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«غلاستونبري» يشهد الحفلة الأخيرة لجولة إلتون جون في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 01:35 مساء
«غلاستونبري» يشهد الحفلة الأخيرة لجولة إلتون جون في بريطانيا
إلتون جون خلال حفلة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية في 19 يناير 2022 (أ ف ب)
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أعلن منظمو مهرجان غلاستونبري الموسيقي البريطاني، الخميس، أن إلتون جون سيحيي، في يونيو، حفلة هي «الأخيرة» له في المملكة المتحدة، قبل أن يختم جولته الوداعية.

وغردت الصفحة الرمسية للمهرجان «متحمسون جدا للإعلان عن أن إلتون جون سيحيي حفلة (...) مساء الأحد 25 يونيو ضمن مهرجان غلاستونبري 2023، وستكون حفلته الموسيقية الأخيرة في المملكة المتحدة ضمن جولته الوداعية»، حسب «فرانس برس».

-  حفلة افتراضية بدلًا عن مهرجان «غلاستونبري» الملغي
وداع «عاطفي» بين إلتون جون ولوس أنجليس

وأوضحت إميلي إيفيس، منظمة المهرجان الذي يقام سنويا في جنوب غرب إنجلترا وابنة مؤسسه، في تغريدة عبر «تويتر»، أنها المرة الأولى التي يشارك فيها إلتون جون (75 عاما) في المهرجان.

وأضافت «سنختتم المهرجان بإقامة مراسم وداعية لا تنسى هاتين في هذه اللحظة المهمة لتاريخينا على السواء».

وبعد مشاركته في المهرجان البريطاني، يختتم إلتون جون أوائل يوليو في أوروبا جولة وداعية بعنوان «فيرويل ييلو بريك رود» ينهي بها مسيرته الفنية.

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