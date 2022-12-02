بيع رسم ذاتي لماكس بيكمان مقابل 20 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مسؤولة في دار «غريزباخ» للمزادات، الخميس، أن رسما ذاتيا للرسام ماكس بيكمان بيع مقابل 20 مليون يورو، في حين أن ثمنها سيبلغ فعلياً 23,2 مليون يورو، شاملاً العمولات والضرائب.

وبذلك، حققة لوحة الرسام، الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانين التعبيريين الألمان، رقماً قياسياً بالنسبة إلى أسعار بيع الأعمال الفنية في المزادات في ألمانيا، وفق «فرانس برس».

- مجموعة «ماكلو» الفنية تصبح الأغلى في تاريخ المزادات

وكانت لوحة أخرى لبيكمان هي «المصرية» تحمل الرقم القياسي سابقاً، إذ بيعت عام 2018 في مقابل 4,7 ملايين يورو.

الرقم القياسي عالميا

لكنّ سعر اللوحة المباعة، الخميس، ليس رقماً قياسياً في ما يتعلق ببيع أعمال بيكمان في مزادات في مختلف أنحاء العالم، إذ يعود أعلى سعر بيعت به حتى الآن قطعة للرسام الألماني إلى عام 2017 في دار «كريستيز» بلندن، وهي لوحة «جهنم الطيور» (Hölle der Vögel) التي رسا سعرها على 36 مليون جنيه إسترليني (أي ما كان يساوي يومها 41 مليون دولار).

وتصوّر لوحة «Selbstbildnis gelb-rosa» (صورة ذاتية صفراء وردية) التي تعتبر تحفة فنية والتي كانت ملكية خاصة منذ رسمها في العام 1943، الفنان عندما كان في منفاه في هولندا بعد فراره من ألمانيا النازية.

وبقيت اللوحة التي منحها لزوجته ماتيلد التي احتفظت بها حتى وفاتها عام 1986، لعقود ضمن مجموعة سويسرية خاصة ولم تُعرض على الجمهور منذ منتصف التسعينات.