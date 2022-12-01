«سفاح نابل» ضمن عروض «القاهرة للسينما الفرانكفونية» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط

تتواصل، الخميس، فعاليات اليوم الثالث من مهرجان «القاهرة للسينما الفرانكفونية» في دورته الثانية حيث ينظم المهرجان في الثالثة عصرا، ندوة عن التصوير الأجنبي في مصر وكيف تصنع أفلاما صديقة للبيئة والتصوير في الأماكن الساحلية مثل شرم الشيخ.

الندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد سعد، وتضم العديد من صناع السينما وممثلا للسفارة الفرنسية وللمنظمة الفرانكفونية والممثل والمنتج والخبير السياحي عاطف عبداللطيف.

كما يعرض الفيلم التونسي «سفاح نابل» بحضور منتجه مجدي الحسيني وعدد من الشخصيات التونسية البارزة ومجموعة من الفنانين المصريين، ويعرض أيضا أفلام «كاستينج يوسف شاهين» (الإمارات) للمخرج محمود محمود، «et dehors LA vie continue» (سويسرا) وهو من إخراج دانيال مورير ومن إنتاج 2012، والكاميروني «An illusion».

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وفي السابعة والنصف يعرض الفيلم البوركيني LA traverse للمخرجة البوركينية ايريني تاسمبيدو.

ويعرض أيضا الفيلم اللبناني الوثائقي الطويل «الجنة تحت أقدامي» للمخرجة ساندرا ماضي والذي يرصد معاناة المرأة اللبنانية في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال.

بوستر الفيلم اللبناني «الجنة تحت أقدامي» (خاص لـ بوابة الوسط)