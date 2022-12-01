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وفاة الكاتب الفرنسي سيرج ليفروزيه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 01:30 مساء
وفاة الكاتب الفرنسي سيرج ليفروزيه
سيرج ليفروزيه في إحدى محاكم باريس عقب اتهامه بتزوير أوراق نقدية، 13 نوفمبر 1989 (أ ف ب)
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توفي الكاتب الفرنسي سيرج ليفروزيه (83 عاما) الشخصية البارزة في الأوساط الفوضوية وبحركة إلغاء السجون والمشارك في تأسيس جريدة «ليبيراسيون» اليومية، كما أعلن أقاربه لوكالة «فرانس برس».

وقال أقارب الكاتب، الأربعاء، إنه توفي، الثلاثاء، في منزله بنيس (جنوب) بعد «صراع مع المرض».

وذكروا بأن ليفروزيه الذي ساهم في تأسيس لجنة عمل السجناء إلى جانب الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو، كان «أحد قادة الثورات التي هزت السجون الفرنسية في سبعينات القرن الفائت».

وكان سيرج ليفروزيه المتحدّر من عائلة متواضعة روى أنه بدأ العمل كسباك عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، قبل الانتقال إلى العمل في مجال الخزائن.

ويقول في عمل وثائقي بعنوان «لا مور سو ميريت» خُصص له العام 2017 وأخرجه نيكولا درولك «إن الطريقة الوحيدة للخروج من وضعي الاجتماعي كانت في العمل بأماكن كنت أعتقد أنها تدر أموالا كثيرة».

ومن بين المعارك التي خاضها، مشاركته في مايو 1968 بتأسيس لجنة عمل السجناء التي تكافح من أجل إلغاء السجون.

وكان كذلك من مؤسسي جريدة «ليبيراسيون» التي تركها بسرعة.

إلى ذلك، ألف نحو خمسة عشر رواية ومقالة بينها «من السجن إلى الثورة».

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واشتُبه في ثمانينات القرن الفائت بإدارته مطبعة في باريس تصدر أوراقا نقدية مزيفة، في قضية بدت حينها أنها أكبر قضية تزوير نقود في التاريخ.

وسُجن عشرة أشهر في هذه القضية قبل أن تجري تبرأته.

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