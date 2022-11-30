الفرنسية مارغو بن تفوز بجائزة «ألبير لوندر» للصحافة

القاهرة - بوابة الوسط

فازت الفرنسية من أصل كندي مارغو بن، الإثنين، في ريغا بجائزة «ألبير لوندر» الرابعة والثمانين، وهي المكافأة الأرقى للجرائد الصادرة بالفرنسية، عن تقاريرها التي تناولت الحرب الأوكرانية ونشرتها جريدة «لوفيغارو».

وفي الذكرى التسعين على وفاة ألبير لوندر، اجتمعت لجنة التحكيم في العاصمة اللاتفية «راغبة في تكريم جميع الصحفيين الذين يعملون على تغطية الحرب الأوكرانية»، وفق «فرانس برس».

ونالت الجائزة هذا العام مارغو بن، وهي مراسلة بارزة تتولى تغطية الأحداث خارج فرنسا لصالح جريدة «لوفيغارو».

وأشادت لجنة التحكيم في بيان بـ«أسلوب مارغو ونصوصها المذهلة وما تحمله تقاريرها من نظرة عاطفية تجاه المقاتلين في الصفوف الأمامية، بالإضافة إلى تطرقها لزوايا غير متوقعة من المواضيع وتجديدها الدائم لأسلوبها في الكتابة».

والصحفية البالغة 34 عاما معتادة على مناطق النزاع كالسودان حيث انطلقت حياتها المهنية قبل أكثر من عشر سنوات. وعملت مارغو بن خلال مسيرتها مع وكالة «فرانس برس» وجريدة «نيويورك تايمز» وقناتي «فرانس 24» و«بي بي سي».

وبعد أربع سنوات غطت خلالها الأحداث في أفغانستان، تتولى المراسلة التي نالت جائزة «بايو» لمراسلي الحرب العام الفائت، منذ مارس تغطية الحرب في أوكرانيا لصالح جريدة «لوفيغارو».

حفارو القبور

وفازت ألكسندرا جوسيه وكسينيا بولشاكوفا بالجائزة الثامنة والثلاثين لعمل سمعي بصري عن وثائقي بعنوان «واغنر، لارميه دو لومبر دو بوتين» (واغنر، جيش ظل بوتين) يمتد على ثمانين دقيقة ومن إنتاج «كابا» و«فرانس تلفزيون».

وكانت الصحفيتان «أول من وثق أعمال هذا الجيش» المؤلف من مرتزقة والممول من أحد المقربين من بوتين، عبر إنجازهما «تحقيقا شاملا ودقيقا» ساهم في «جعل أعضاء لجنة التحكيم يفهمون مخاطر الجغرافيا السياسية للكرملين»، بحسب بيان اللجنة.

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ومُنحت جائزة الكتاب السادسة إلى فيكتور كاستانيه عن كتابه «لي فوسوايور» (حفارو القبور) الذي يشكل عملا استقصائيا ساهم في انهيار مجموعة «أوربيا» الخاصة لدور المسنين، من خلال شجبه سوء معاملة النزلاء والتقصير في ما يتعلق بإدارة الموظفين فضلا عن إساءة استخدام الأموال العامة.

وحصل على جائزة فخرية الصحفيان أندري تسابلينكو وسيفغيل موساييفا من «أوكرانسكا برافدا»، للتعبير من خلالهما عن التضامن الكامل مع الصحفيين الأوكرانيين لتغطيتهم الحرب الاوكرانية.

وأُطلقت جائزة «ألبير لوندر» العام 1933 تخليدا لذكرى الصحفي الفرنسي ألبير لوندر (1884-1932)، معلم التقارير الكبيرة الحديثة. ويُمنح مبلغ 3000 يورو لكل فائز ينبغي أن يبلغ أقله 41 عاما.