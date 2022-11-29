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جائزة لشركتين أوكرانيتين في حفلة «الأوبرا العالمية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 10:32 صباحا
جائزة لشركتين أوكرانيتين في حفلة «الأوبرا العالمية»
قائدة أوركسترا أوديسا الفيلهارمونية كيري لين ويلسون تدير في 28 يوليو 2022 موسيقى أوركسترا الحربة الأوكرانية خلال تمرين في أوبرا وارسو (أ ف ب)
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تقاسمت شركتان أوكرانيتان جائزة في حفلة توزيع «جوائز الأوبرا العالمية» التي أُقيمت، الاثنين، في مدريد، وحصلتا على هذه المكافأة عن «شجاعتهما وصمودهما» إزاء الحرب الأوكرانية.

ونالت أوبرا لفيف (غرب) وأوبرا أوديسا (جنوب) معًا جائزة «أفضل شركة متخصصة في الأوبرا» خلال حفلة أقيمت على مسرح تياترو ريال في مدريد. وهذه المرة الأولى التي تتقاسم فيها شركتان هذه الجائزة، وفق «فرانس برس».

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وأشار مدير مجلة «أوبرا» ورئيس لجنة التحكيم جون أليسون، في تصريح أدلى به خلال الحفل إلى أن الشركتين حصلتا على الجائزة لـ«شجاعتهما وصمودهما واستمرارهما في العمل رغم المخاطر والأضرار الناجمة عن الحرب» التي بدأت في فبراير مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف أن الشركتين ورغم اضطرارهما للإقفال في بداية الحرب، عاودتا العمل أخيرًا وأنتجتا عروضًا تُعتبر «مرجعية»، مشيرًا إلى أن ممثلين عنهما حضرا إلى مدريد لاستلام الجائزة.

 أعمال ممتازة 
وتابع: «يسعدني أننا علمنا بعمل الشركتين الأوكرانيتين اللتين تواصلان بشجاعة تقديم أعمال ممتازة في ظل ظروف مستحيلة».

وعام 2013، أسس رجلا الأعمال البريطانيان هاري هايمان وجون أليسون «جوائز الأوبرا العالمية» التي تُعد بمثابة جوائز «أوسكار» في مجال الأوبرا.

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