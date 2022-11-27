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بالفيديو: مغنية البوب نورزي تطلق أغنيتها الجديدة «ذاكر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 05:05 مساء
بالفيديو: مغنية البوب نورزي تطلق أغنيتها الجديدة «ذاكر»
مغنية البوب اللبنانية نورزي (خاص لـ بوابة الوسط)
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أطلقت مغنية البوب اللبنانية نورزي أغنيتها الجديدة بعنوان «ذاكر»، وتعبّر كلمات أغنية «ذاكر» المكتوبة باللهجة اللبنانية عن الأمل وحب النفس على الرغم من مشاعر الحسرة على فقدان الأحبة.

واستوحت نورزي إلهامها في كتابة كلمات الأغنية من والدتها ومن واقع قطع التيار الكهربائي في لبنان. وأضافت في بيان: «كنت في زيارة لمنزل والدي عندما انقطع التيار الكهربائي، ما دفعني لقضاء بعض الوقت في العزف على الجيتار. تدفقت مقاطع الأغنية بسلاسة مع المشاعر الغامرة التي انتابتني في تلك اللحظات، وتعكس الكلمات حالتي في فقدان جزء من شخصيتي مع انتهاء العلاقة مع الأشخاص. ثم عزفت الأغنية أمام والدتي التي أبدت رأيها بالكلمات والألحان. ولم أكن أعلم حينها بأني سأطلق هذه الأغنية بعد عام كأغنيتي المنفردة الخاصة وأشاركها مع العالم أجمع».

وتنتقل نورزي في نهاية أغنيتها من اللغة العربية إلى الإنجليزية. وتقول عن ذلك: «أردت تضمين اللغتين في أغنيتي الأولى لكوني أغني بهما منذ صغري». وأتاح لها ذلك فرصة التعبير بحرية عن مشاعر الحزن والحسرة جرّاء علاقتها الأخيرة.

تحقيق الحلم
ويستعرض الفيديو التصويري الذي جرى تصويره في مدينة جونيه اللبنانية، طاقة نورزي الحيوية والإبداعية مع بعض الحركات واللقطات الملائمة لكلمات الأغنية، ويتضمن مشاهد لعربات بائعي الأزهار والفطائر وغزل البنات المحليين، الذين شاركوا بعفوية بالتصوير.

وتعكس لقطة حلوى غزل البنات قرار نورزي بالانطلاق في مسيرتها كمغنية بوب منفردة في إشارة واضحة إلى مقطع الفيديو الذي جمعها بزميلاتها المغنيات في فرقة كاريزما.

وبرزت نورزي مع فرقة كاريزما بجولتها الغنائية التي جمعتها بفرقة «The5»، وحازت العديد من أغاني الفرقة على شعبية واسعة مثل أغنية «حاجة غير» و«حلوة الحياة». وتسعى نورزي لمتابعة مسيرتها الموسيقية كمغنية منفردة، خصوصًا بعد النجاح التي حققته في كاريزما، فرقة البوب المكونة من ثلاث مغنيات شابات من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط. وكشفت المغنية اللبنانية: «حان الوقت لتحقيق حلمي بالانطلاق كمغنية وفنانة منفردة».

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