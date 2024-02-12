استشهاد 7 فلسطينيين في ساحات مجمع ناصر الطبي بنيران القناصة الإسرائيليين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم، إن قناصة الاحتلال الإسرائيلي قتلوا 7 فلسطينيين وأصابوا 14 من الطواقم الطبية والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، أن لا أحد يستطيع التحرك في ساحات مجمع ناصر الطبي، بسبب انتشار القناصة الصهاينة في محيط المجمع.

وتابع أن مياه الصرف الصحي غمرت قسم الطوارئ وتعيق عمل الطواقم في المجمع، مضيفا «نخشى امتدادها إلى أقسام الأشعة»، مشيرا إلى سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بالمجمع.