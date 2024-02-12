الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون في اليمن الإثنين، استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر، في إطار هجماتهم المستمرة على السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو المتجهة إلى موانئه.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان نقله التلفزيون، «انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الردّ على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا (...) قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينةِ ستار أيرس (Star Iris) الأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة»، بحسب وكالة «فرانس برس».