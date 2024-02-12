حزب الله وحركة الجهاد يؤكدان ضرورة «الثبات» في مواجهة الاحتلال لتحقيق «النصر الموعود»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد كل من حزب الله اللبناني وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ضرورة «الثبات ومواصلة العمل بقوة لتحقيق النصر الموعود»، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال لقاء في لبنان جمع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والأمين العام لحركة الجهاد ‏الإسلامي في فلسطين زياد نخالة، بحسب بيان لحزب الله.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد استعراض آخر المستجدات في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، ميدانياً وشعبياً وسياسياً، وأوضاع جبهات الدعم والمساندة ‏التي يُقدمها محور المقاومة في الساحات المختلفة، مع تواصل العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب البيان، جرى التداول حول الاحتمالات ‏القائمة والتطورات المتوقعة سواءً على مستوى الميدان أو الاتصالات السياسية.