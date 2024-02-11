  • Alwasat News
Atwasat

مصر تحذر من الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 08:55 مساء
مصر تحذر من الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بقطاع غزة
علم مصر. (الإنترنت)
WTV_Frequency

شددت مصر على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من مليون و400 ألف فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. 

رفض سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته
واعتبرت مصر أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة. 

-  «أونروا» تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح.. «لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس»
-  قيادي في حماس لـ«فرانس برس»: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى

وأكدت مصر أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس

شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس
شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»

شاهد.. «ملعب الوسط» يحلل مباريات أولى جولات الإياب لـ«دورينا»
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة المتواصلة

شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة ...
شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية

شاهد: «صباح الوسط» معتصم البكوش يفاجئ الجمهور بأغنية باللهجة المصرية
بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل

بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل
250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية

250 مليون دولار دعمًا سعوديًا لموازنة الحكومة اليمنية
كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا

كاريكاتير خيري - عودة أزمة السيولة في ليبيا
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء

يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق ...
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا

«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري

شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفًا من مسافة بعيدة دون أن يدري
أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد

أرقام تاريخية تزين عودة بيلينغهام للتهديف مع ريال مدريد
ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب.. آلاف المتظاهرين يطالبون بإنهاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإيقاف «الإبادة» في غزة
المغرب.. آلاف المتظاهرين يطالبون بإنهاء تطبيع العلاقات مع إسرائيل...
واشنطن تنفذ ضربات جديدة استهدفت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية
واشنطن تنفذ ضربات جديدة استهدفت مدينة الحديدة الساحلية اليمنية
«أونروا» تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح.. «لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه الناس»
«أونروا» تحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح.. «لم يعد هناك مكان ...
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة المتواصلة
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد ...
خمسة قتلى في انهيار منزل بمدينة فاس القديمة المغربية
خمسة قتلى في انهيار منزل بمدينة فاس القديمة المغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع ......
شهادات داخل «سي إن إن» تكشف انحيازها للاحتلال في تغطية الحرب على غزة
شهادات داخل «سي إن إن» تكشف انحيازها للاحتلال في تغطية الحرب......
المزيد
شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل منزل في خان يونس
شاهد: لحظة استهداف «سرايا القدس» عناصر إسرائيلية متحصنة داخل......
مصر تحذر من الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح بقطاع غزة
مصر تحذر من الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في رفح ......
«حزب الله» اللبناني ينفذ 5 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
«حزب الله» اللبناني ينفذ 5 عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال ......
خمسة قتلى في انهيار منزل بمدينة فاس القديمة المغربية
خمسة قتلى في انهيار منزل بمدينة فاس القديمة المغربية...
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: امتداد لحرب الإبادة المتواصلة
شاهد: قناصة إسرائيلية تغتال طفلًا وفتاة في غزة.. «حماس»: ......
المزيد