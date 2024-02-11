قيادي في حماس لـ«فرانس برس»: أي هجوم إسرائيلي على رفح يعني نسف مفاوضات تبادل الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، الاحتلال الإسرائيلي، من أن أي عملية عسكرية قد يشنّها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، ستؤدي إلى «نسف مفاوضات» التبادل بين الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن «أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح، يعني نسف مفاوضات التبادل»، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أمر جيش الاحتلال بالتحضير لعملية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح في القطاع، بحسب وكالة «فرانس برس».