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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و176 شهيدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 11:29 صباحا
ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 28 ألفا و176 شهيدا
فلسطيني يحمل جثمان طفل شهيد في غزة. (صفا)
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، إلى 28176 شهيدا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28176 شهيدا و67784 إصابة، بعد مرور 128 يوما من العدوان الصهيوني.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا و173 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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