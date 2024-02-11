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128 يوما من العدوان الإسرائيلي.. مزيد الشهداء والجرحى في غزة ورفح تنتظر مصيرا مجهولا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 11:14 صباحا
128 يوما من العدوان الإسرائيلي.. مزيد الشهداء والجرحى في غزة ورفح تنتظر مصيرا مجهولا
ألسنة اللهب ترتفع بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (وفا)
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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة، لا سيما وسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وذلك في اليوم الـ128 من العدوان الغاشم على القطاع المحاصر.

وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة، باستشهاد 25 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح اليوم، على مناطق جنوب خان يونس.

غارات عنيفة على رفح
وكانت مصادر محلية أفادت باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو سلمية في شارع النخيل غرب دير البلح.

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وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذه لعملية اجتياح بري تهدد بمصير مجهول، للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية، أفادت الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 مواطنا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر امس.

وفي حصيلة غير نهائية، خلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، أكثر من 28,064 شهيدا و67,611 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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