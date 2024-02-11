الإمارات تعلن مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني في هجوم بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان ليل السبت الأحد، مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لـ«عمل إرهابي» في الصومال.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع «إكس»، «استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم توضح الإمارات تفاصيل بشأن طبيعة التدريبات التي تشارك فيها قواتها بالصومال.