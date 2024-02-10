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«انتفاضة» في عواصم ومدن أوروبية لوقف الإبادة الجماعية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 10:15 مساء
«انتفاضة» في عواصم ومدن أوروبية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
34 مدينة بريطانية شهدت اليوم السبت عشرات الفعاليات المؤيدة لفلسطين (الإنترنت)
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تواصلت في العديد من العواصم والمدن الأوروبية، مظاهرات ومسيرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبة بوقف الحرب فورا.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم 3 مظاهرات حاشدة بمشاركة جمعيات حقوقية ومتظاهرين من مدن أخرى، مما يجعلها توصف بأنها «مسيرة وطنية» ومن المتوقع أن تنتهي أمام سفارة جنوب أفريقيا لتثمين مجهوداتها دعما للقضية الفلسطينية.

والشعار الرئيسي للمظاهرات هو الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى شعارات في ألمانيا تحتج على بعض الشركات التي تتهمها منظمات حقوقية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما شهدت مدينتا ساربروكن وفرايبورغ الألمانيتان مظاهرتين نصرة لفلسطين وغزة.

إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة
وفي باريس انطلقت مظاهرة حاشدة من ساحة الجمهورية تتجه إلى ساحة الأمة، ورفع المتظاهرون شعارات دعت إليها نقابات عمالية فرنسية وجمعيات مدنية هي محاربة اليمين المتطرف والفاشية وتماهي الحكومة مع اليمين المتطرف ليس فقط في البلاد، بل وفي «إسرائيل» أيضا، كما يرى المتظاهرون.

-  تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»
-  تظاهرات في عواصم ومدن عالمية تندد باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

ورفعت المظاهرة أيضا شعارات تنادي بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف قتل الفلسطينيين ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية. وشاركت أغلب الفئات العمرية في المظاهرة بدءا من الأطفال والشباب وصولا إلى كبار السن، وإن كانت الغالبية للشباب، مما يشير إلى أن هذه الفئة باتت واعية بالقضية الفلسطينية.

40 مظاهرة في العاصمة لندن
وفي العاصمة لندن، خرجت فعاليات مؤيدة لفلسطين في 34 مدينة، وتشمل أكثر من 40 مظاهرة. كما رفع المتظاهرون شعارات «أوقفوا الإبادة الجماعية» و«أوقفوا التواطؤ الحكومي البريطاني مع الجرائم الإسرائيلية في غزة» و«أوقفوا صادرات السلاح لإسرائيل» و«أوقفوا دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا» و«الحرية لفلسطين» وغيرها من الشعارات.

وشهدت العاصمة البريطانية مسيرة مساء الجمعة داعمة لفلسطين ورافضة للمجازر التي ترتكبها «إسرائيل» بحق الأطفال في هذا القطاع المحاصر، شارك فيها معلمون. وتجمع المتظاهرون أولا أمام مبنى وزارة الداخلية ثم ساروا نحو وزارة التعليم ثم إلى المبنى رقم 10 المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع داوننغ ستريت.

صور للشهداء الأطفال في غزة
ونهاية المسيرة، تجمع المتظاهرون في هذا الشارع ورفعوا صورا لبعض الأطفال الذين استشهدوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة، ووضعوا ملابس أطفال ملطخة بالطلاء الأحمر أمام المبنى. كما تظاهر العشرات في مدينة أوتريخت الهولندية، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون شعارات تنادي بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، كما رفعوا لافتات تندد باستمرار المجازر، واستهداف النساء والشيوخ والأطفال، وضرب البنية التحتية لقطاع غزة.

كما تظاهر ناشطون بمدينة رنكسنت، في الدنمارك، تنديدا بالحرب المستمرة على القطاع. وطالب المتظاهرون بتدخل دولي عاجل، يمكّن من وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ويسمح بعودة سكان مدن القطاع إلى دورهم وإنهاء الحصار على غزة. كما شهدت محطة القطارات بالمدينة اعتصاما احتجاجيا على حرب غزة. وفي أوروبا أيضا، تظاهر الآلاف في العاصمة النمساوية، ومدينة مالمو السويدية، وأورهوس الدنماركية.

عشرات الأطباء والعاملين بالمجال الصحي شاركوا السبت في مسيرة بإسطنبول تضامنا مع غزة (الإنترنت)
عشرات الأطباء والعاملين بالمجال الصحي شاركوا السبت في مسيرة بإسطنبول تضامنا مع غزة (الإنترنت)
متظاهرون بالعديد من المدن الألمانية أبرزها برلين طالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (الإنترنت)
متظاهرون بالعديد من المدن الألمانية أبرزها برلين طالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة (الإنترنت)
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