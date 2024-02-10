تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن السبت تشييع 17 من «شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن» الذين قتلوا جراء ضربات أميركية وبريطانية.

وأفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين «شُيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا إثر قصف العدوان الأميركي البريطاني»، معددة أسماء 17 شخصا يحملون رتبا عسكرية. ولم تحدد الوكالة بشكل مباشر تاريخ مقتل هؤلاء.

وأكدت الولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة شنّ ضربات على مواقع تابعة للحوثيين، مشيرة الى أنها طالت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت «جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر». وأتى ذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش الأميركي استهداف مواقع للحوثيين بينما كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ ليل الأربعاء.

سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين

ومنذ 19 نوفمبر، نفّذ الحوثيون، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بـ«إسرائيل» أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

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وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير، وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة، وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافًا مشروعة».