  • Alwasat News
Atwasat

تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 06:13 مساء
تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن
مراسم تشييع في صنعاء أقامها الحوثيون لعناصر قضوا جراء ضربات أميركية، 10 فبراير 2024. (أ ف ب)
WTV_Frequency

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن السبت تشييع 17 من «شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن» الذين قتلوا جراء ضربات أميركية وبريطانية.

وأفادت وكالة «سبأ نت» التابعة للحوثيين «شُيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والأمن الذين استشهدوا إثر قصف العدوان الأميركي البريطاني»، معددة أسماء 17 شخصا يحملون رتبا عسكرية. ولم تحدد الوكالة بشكل مباشر تاريخ مقتل هؤلاء.

وأكدت الولايات المتحدة ليل الخميس الجمعة شنّ ضربات على مواقع تابعة للحوثيين، مشيرة الى أنها طالت أربعة زوارق مُسيّرة مفخّخة وسبعة صواريخ كروز كانت «جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر». وأتى ذلك بعد ساعات من تأكيد الجيش الأميركي استهداف مواقع للحوثيين بينما كانوا يعدّون لإطلاق صواريخ ليل الأربعاء.

سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين
ومنذ 19 نوفمبر، نفّذ الحوثيون، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بـ«إسرائيل» أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

-  غارات أميركية جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن
-  ضربات أميركية - بريطانية تستهدف 36 هدفًا للحوثيين في اليمن

وشنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة سلسلة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير، وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة، وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافًا مشروعة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل رهينة بنيران طائراته وسط غزة
الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل رهينة بنيران طائراته وسط غزة
نجاة قيادي في حركة حماس من ضربة إسرائيلية على لبنان
نجاة قيادي في حركة حماس من ضربة إسرائيلية على لبنان
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق ...
تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن
تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع ......
المزيد
الإمارات تعلن مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني في هجوم بالصومال
الإمارات تعلن مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني في هجوم ......
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات بحرًا
«أسطول الحرية الدولي» يقرر كسر الحصار عن غزة وإيصال ......
«انتفاضة» في عواصم ومدن أوروبية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
«انتفاضة» في عواصم ومدن أوروبية لوقف الإبادة الجماعية في غزة...
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ......
تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن
تشييع جثمان 17 حوثيا قتلوا في ضربات أميركية باليمن...
المزيد