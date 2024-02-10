عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يتخطى 28 ألف شهيد

القاهرة - بوابة الوسط

تخطى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 28 ألف شهيد، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28064 شهيدا و67611 إصابة بعد مرور 127 يوما من العدوان الصهيوني.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 117 شهيدا و152 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.