محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الأوامر الصادرة من قِبل محكمة العدل الدولية التي تلزمه باتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين في قطاع غزة، والتوقف عن أي أنشطة قد تمثل إبادة جماعية.

وشددت ألبانيز، في تصريحات إلى جريدة «ذا غارديان» البريطانية اليوم السبت، على أن الأوامر الصادرة من محكمة العدل تلزم الاحتلال بوقف كل الأنشطة التي تمثل إبادة جماعية، لكن على الرغم من ذلك تستمر عمليات القتل وتدمير البنية التحتية المدنية، ما يفاقم الظروف المعيشية القاسية في القطاع.

وقالت: «يحدث ذلك أيضا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء ومياه الشرب، ما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة وغير الصالحة للشرب».

اختبار لسلطة الأمم المتحدة

ويؤكد محامون أن مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بالأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية يعد اختبارا ليس فقط لسلطة إحدى أكبر الهيئات التابعة للأمم المتحدة، بل أيضا اختبار للدول الموقعة على قانون منع الإبادة الجماعية.

وأشار الزميل الزائر في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، يوسف التميمي، إلى أن «السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية، ولا سيما حكم البوسنة ضد صربيا في العام 1996، تنص على أن الدول تتحمل مسؤولية استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول، وذلك لمنع الإبادة الجماعية قدر الإمكان».

وقال: «ذلك ينطبق بالتساوي على الدول التي لديها القدرة على التأثير بفعالية على تصرفات الأشخاص الذين يحتمل أن يرتكبوا جريمة الإبادة الجماعية، أو يرتكبونها بالفعل».

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وقد طلبت نيكاراغوا الانضمام إلى القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل على أساس أن «إسرائيل» تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وقدمت الجزائر قرارا يؤيد أوامر محكمة العدل، ويضيف أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أمر ضروري.

في حين عارضت الولايات المتحدة قرار الجزائر، وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، إن «مشروع القرار يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، ويعرقل الجهود الدبلوماسية الشاملة والمستمرة لتأمين إطلاق الرهائن، وتأمين وقفة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة».

«العدل الدولية» تأمر الاحتلال بمنع الإبادة الجماعية وحماية المدنيين

وقد أمهلت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي حتى الثالث والعشرين من فبراير الجاري لتقديم تقرير يُفصل فيه ما اتخذته من خطوات للالتزام بالأوامر الستة الصادرة عن المحكمة منذ أسبوعين، بما في ذلك الأوامر المتعلقة بإنهاء التحريض على الإبادة الجماعية، وتلك التي تتطلب اتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤولون غربيون: «على الرغم من ساعات من المفاوضات مع المسؤولين الإسرائيليين، فإن هناك تحسنا هامشيا وتدريجيا منذ الحكم الصادر في 26 يناير الماضي». وأضاف أحدهم: «من الآمن أن نقول إن الأمر رهيب، ويزداد سوءًا».

وعلى الرغم من أن محكمة العدل لم تطلب في أوامرها صراحة وقف إطلاق النار في غزة، كما طلبت جنوب أفريقيا، لكنها أصدرت أوامر لها تأثير عملي على وقف العدوان الإسرائيلي المستمر في القطاع.

أولاً: طُلب من الاحتلال «اتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطته، لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة»، بعد أن وجدت المحكمة خطابات إبادة جماعية ومهينة بشكل واضح صادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

ثانيا: طلبت محكمة العدل الدولية من الاحتلال «اتخاذ تدابير فورية وفعالة، لتمكين المنظمات من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، واتخاذ جميع التدابير لمنع قتل الفلسطينيين في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، وإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الخطير بهم، وفرض ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا».