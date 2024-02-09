بوريل: «خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين» حال العدوان على رفح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة أن الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، «تثير القلق».

وكتب بوريل على منصة «إكس» في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» أن «المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح تثير القلق... هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا، (فضلا عن) خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين».

ودانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت الرئاسة في بيان اليوم الجمعة إن التصريحات «تشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».