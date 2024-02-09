«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال تعمد قتل 340 كادرا صحيا واعتقال 99

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 340 كادرا صحيا واعتقال 99 آخرين خلال عدوانه على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال القدرة في بيان للوزارة اليوم، إن الاحتلال تعمد أيضا تدمير 123 سيارة إسعاف، خلال 126 يوما من العدوان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع المحاصر، إلى 27947 شهيدا.

- ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27947 شهيدا

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 27947 شهيدا و67459 إصابة بعد مرور 126 يوما من العدوان الصهيوني.

ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.